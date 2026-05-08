Волошин: У Гуляйполі майже не залишилося цілих будинків після атак РФ

Дата публікації: 8 травня 2026 12:30
Пошкоджені будинки в Гуляйполі. Фото: 1news.zp.ua

Після російських атак у Гуляйполі Запорізької області не залишилось жодного вцілілого будинку. Однак українські військові продовжують утримувати там позиції та виконувати бойові завдання. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в ефірі Ранок.LIVE 8 травня. 

Яка ситуація у Гуляйполі на Запоріжжі

Волошин розповів, що в Гуляйполі залишаються українські позиції, а штурмові групи продовжують розвідувально-пошукові дії на окремих напрямках у місті та на його околицях. Попри це Сили оборони продовжують виконувати там бойові завдання.

За його словами, попри складну логістику, українські військові отримують боєприпаси та продовольство, а також проводяться ротації й евакуації особового складу.

Волошин наголосив, що російські війська масово мінують територію та намагаються просуватися вперед, через що бойові дії відбуваються в умовній "сірій зоні" без чіткої лінії фронту.

Речник Сил оборони Півдня підкреслив, що Гуляйполе зазнало масштабних руйнувань через постійні атаки російських військ.

"Там фактично не залишилося вцілілих будівель. Знайти неушкоджені стіни — велика рідкість. Населений пункт фактично знищений, а повідомлення про "мирне життя" там не відповідають реальності", — зазначив Владислав Волошин.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Олександра Сирського, у 2026 році РФ планує виготовити понад 7 млн FPV-дронів. Крім того, окупанти збільшують постачання у війська ударних БпЛА з турбореактивними двигунами.

Також росіяни заявляли про нібито захоплення села Миропілля в Сумській області. Однак українські військові спростували чутки і наголосили, що інформація не відповідає дійсності. 

Запорізька область обстріли ефір Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
