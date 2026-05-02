РФ заявила про просування на Сумщині: у ЗСУ спростували

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Українські військові спростували заяви російського Міноборони про нібито захоплення села Миропілля в Сумській області. Вони наголосили, що інформація окупантів не відповідає дійсності.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявило угруповання військ "Курськ".

Фейки РФ про просування на Сумщині

Військові заявили, що українські підрозділи повністю контролюють район, а будь-якого просування російських військ у Сумській області не зафіксовано.

"Угруповання військ "Курськ" повідомляє: наші підрозділи контролюють район, жодного просування ворога немає, як і жодних штурмових дій в тому районі впродовж останніх кількох днів", — йдеться у повідомленні.

У ЗСУ пов'язують появу таких заяв із наближенням 9 травня, коли Росія традиційно активізує пропаганду та намагається демонструвати "успіхи" на фронті.

"Ми знову спостерігаємо інформаційні конвульсії до чергової "священної дати". Подібні "захоплення" часто існують лише в інформаційному просторі", — зазначили військові.

Українські захисники запевняють, що продовжують виконувати бойові завдання та закликають громадян довіряти виключно офіційним джерелам інформації.

Скриншот допису угруповання військ "Курськ"

Як писали Новини.LIVE, за останній тиждень російські війська здійснили понад 80 атак на Костянтинівському напрямку. Армія РФ намагається проводити тут наступальні дії малими піхотними групами під прикриттям артилерії та дронів.

Водночас у DeepState повідомляли, що Росія окупувала на 11,9% менше території у квітні, ніж у березні. Це з урахуванням того, що кількість штурмових дій противника збільшилася на 2,2%.