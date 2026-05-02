Ротації ускладнені: військовий пояснив, що заважає зміні бійців

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Офіцер батальйону "Свобода" бригади "Рубіж" Андрій Іллєнко заявив, що ротації на фронті ускладнені. За його словами, проблеми повʼязані не лише з рішенням командирів. Іллєнко зазначив, що йдеться про декілька об’єктивних факторів сучасної війни.

Про це ексклюзивно Андрій Іллєнко сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Ротації на фронті

Іллєнко наголосив, що насамперед йдеться про нестачу особового складу.

"У підрозділах часто просто не вистачає людей, щоб перекрити всі позиції і забезпечити регулярну ротацію", — каже він.

Ще одним фактором є зміна характеру війни. Наприклад, сьогодні це війна дронів, що значно ускладнює будь-які переміщення.

Іллєнко наголосив, що ротація є одним із найнебезпечніших моментів.

"Будь-який рух швидко виявляється, і є великий ризик втрат", — зазначив він.

Подібні операції ретельно готують, враховуючи погодні умови, необхідність маскування та використання невеликих груп.

Додаткову складність створюють позиції у важких умовах, зокрема напівоточені, де провести заміну особового складу значно важче.

Військовий підкреслив, що відповідальність за ротації не варто покладати лише на командирів нижчої ланки, адже вони діють у межах обмежених ресурсів, яких часто не вистачає.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, він підписав наказ, який регламентує терміни перебування військових на фронті. Відтепер перебування бійців на передовій обмежене двома місяцями, після чого командири мають забезпечити їхню заміну.

Раніше командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі заявив, що іноземні добровольці понад пів року залишаються на передовій без ротації. За його словами, через політичну ситуацію вони фактично позбавлені можливості повноцінної психологічної реабілітації.