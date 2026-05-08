Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Штаб Волошин: В Гуляйполе почти не осталось целых домов после атак РФ

Волошин: В Гуляйполе почти не осталось целых домов после атак РФ

Ua ru
Дата публикации 8 мая 2026 12:30
Волошин: В Гуляйполе почти не осталось целых домов после атак РФ
Поврежденные дома в Гуляйполе. Фото: 1news.zp.ua

После российских атак в Гуляйполе Запорожской области не осталось ни одного уцелевшего дома. Однако украинские военные продолжают удерживать там позиции и выполнять боевые задачи.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире Ранок.LIVE 8 мая.

Какая ситуация в Гуляйполе в Запорожье

Волошин рассказал, что в Гуляйполе остаются украинские позиции, а штурмовые группы продолжают разведывательно-поисковые действия на отдельных направлениях в городе и на его окраинах. Несмотря на это Силы обороны продолжают выполнять там боевые задачи.

По его словам, несмотря на сложную логистику, украинские военные получают боеприпасы и продовольствие, а также проводятся ротации и эвакуации личного состава.

Волошин отметил, что российские войска массово минируют территорию и пытаются продвигаться вперед, из-за чего боевые действия происходят в условной "серой зоне" без четкой линии фронта.

Читайте также:

Представитель Сил обороны Юга подчеркнул, что Гуляйполе подверглось масштабным разрушениям из-за постоянных атак российских войск.

"Там фактически не осталось уцелевших зданий. Найти неповрежденные стены - большая редкость. Населенный пункт фактически уничтожен, а сообщения о "мирной жизни" там не соответствуют реальности", — отметил Владислав Волошин.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Александра Сирского, в 2026 году РФ планирует изготовить более 7 млн FPV-дронов. Кроме того, оккупанты увеличивают поставки в войска ударных БпЛА с турбореактивными двигателями.

Также россияне заявляли о якобы захвате села Мирополье в Сумской области. Однако украинские военные опровергли слухи и отметили, что информация не соответствует действительности.

Запорожская область обстрелы эфир Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации