Волошин: В Гуляйполе почти не осталось целых домов после атак РФ

Поврежденные дома в Гуляйполе. Фото: 1news.zp.ua

После российских атак в Гуляйполе Запорожской области не осталось ни одного уцелевшего дома. Однако украинские военные продолжают удерживать там позиции и выполнять боевые задачи.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире Ранок.LIVE 8 мая.

Какая ситуация в Гуляйполе в Запорожье

Волошин рассказал, что в Гуляйполе остаются украинские позиции, а штурмовые группы продолжают разведывательно-поисковые действия на отдельных направлениях в городе и на его окраинах. Несмотря на это Силы обороны продолжают выполнять там боевые задачи.

По его словам, несмотря на сложную логистику, украинские военные получают боеприпасы и продовольствие, а также проводятся ротации и эвакуации личного состава.

Волошин отметил, что российские войска массово минируют территорию и пытаются продвигаться вперед, из-за чего боевые действия происходят в условной "серой зоне" без четкой линии фронта.

Читайте также:

Представитель Сил обороны Юга подчеркнул, что Гуляйполе подверглось масштабным разрушениям из-за постоянных атак российских войск.

"Там фактически не осталось уцелевших зданий. Найти неповрежденные стены - большая редкость. Населенный пункт фактически уничтожен, а сообщения о "мирной жизни" там не соответствуют реальности", — отметил Владислав Волошин.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Александра Сирского, в 2026 году РФ планирует изготовить более 7 млн FPV-дронов. Кроме того, оккупанты увеличивают поставки в войска ударных БпЛА с турбореактивными двигателями.

Также россияне заявляли о якобы захвате села Мирополье в Сумской области. Однако украинские военные опровергли слухи и отметили, что информация не соответствует действительности.