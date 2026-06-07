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Головна Штаб Вночі Росія запускала дрони: сили ППО збили 215 цілей

Вночі Росія запускала дрони: сили ППО збили 215 цілей

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Дата публікації: 7 червня 2026 09:11
Вночі Росія запускала дрони: сили ППО збили 215 цілей
Сили ППО. Фото: 58 ОМПБр ім. І.Виговського

Російські окупанти у ніч проти 7 червня атакували Україну дронами різних типів. Сили протиповітряної оборони працювали на півночі, півдні та сході країни. Водночас на декількох локаціях зафіксовані влучання.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Нічна атака окупантів 7 червня

Ворог атакував Україну 236 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та імітаторами "Пародія". Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Нічна атака окупантів на Україну 7 червня
Кількість збитих та подавлених дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 215 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах зазначили, що зафіксовано влучання 17 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння уламків на девʼяти. 

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот 

Як писали Новини.LIVE із посиланням на Повітряні сили ЗСУ, у ніч проти 6 червня Росія атакувала Україну дронами. Сили ППО збили 249 безпілотників.

А у ніч проти 5 червня російські окупанти випустили по Україну дві керовані авіаційні ракети та 216 дронів різних типів. Воїнам ППО вдалося ліквідувати 198 цілей.

війна обстріли Повітряні Сили ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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