Росія атакувала Україну ракетами та дронами: як впоралась ППО

Воїн ЗСУ запускає дрон. Фото: 22 ОМБр

У ніч на 5 червня російські війська здійснили новий масований повітряний наліт на Україну, випустивши дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних модифікацій. Завдяки злагодженим діям усіх підрозділів Сил оборони, українським захисникам неба вдалося збити та подавити засобами РЕБ 198 ворожих дронів, випущені ракети не досягли своїх цілей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Росія випустила по Україні дрони та керовані ракети

Атака на Україну з боку Росії почалася ще ввечері 4 червня і тривала всю ніч. Росія застосувала дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 з тимчасово окупованої території Запорізької області, а також запустив одразу 216 ударних безпілотників. Пуски здійснювалися з кількох російських напрямків — Орла, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська, а також із мису Чауда в анексованому Криму.

Було зафіксовано застосування реактивних "Шахедів", а також новіших БпЛА "Гербера" та "Італмас", баражуючих боєприпасів "Бандероль", а також спеціальних дронів-імітаторів типу "Пародія", які ворог використовує для відволікання та перевантаження радіолокаційних систем.

Станом на 07:30 ранку українська протиповітряна оборона ліквідувала 198 ворожих безпілотників у північних, південних та східних областях. Обидві керовані авіаційні ракети Х-59/69 завдяки захисникам неба також не досягли своїх цілей.

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Статистика збитих цілей. Фото: ПС ЗСУ

Водночас військові зафіксували влучання 16 ударних дронів на 13 різних локаціях. Крім того, ще у 12 місцях зафіксовано падіння уламків збитих повітряних цілей.

Як писали раніше Новини.LIVE, українські військові розробляють стратегію проти нової загрози з боку Кремля, який має на меті підвищити кількість реактивних ударних БПЛА у своїх атаках до 50%. Головком Олександр Сирський під час тематичної зустрічі заявив, що відповіддю України стане посилення системи протиповітряної оборони та технічне вдосконалення українських перехоплювачів.

Як повідомив Президент Володимир Зеленський, Україна перебуває у переговорному процесі зі США стосовно ліцензування виготовлення систем Patriot. Ця ініціатива спрямована на розгортання потужного промислового майданчика, який зможе постачати комплекси як для ЗСУ, так і для Європи. Глава держави підкреслив, що глобальні темпи виробництва Patriot на сьогодні не встигають за рівнем сучасних військових загроз.