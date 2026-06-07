Ночью Россия запускала дроны: силы ПВО сбили 215 целей

Силы ПВО. Фото: 58 ОМПБр им. И.Выговского

Российские оккупанты в ночь на 7 июня атаковали Украину дронами разных типов. Силы противовоздушной обороны работали на севере, юге и востоке страны. В то же время на нескольких локациях зафиксированы попадания.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

Ночная атака оккупантов 7 июня

Враг атаковал Украину 236 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и имитаторами "Пародия". Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Количество сбитых и подавленных дронов. Фото: Воздушные силы ВСУ

"По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 215 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах отметили, что зафиксировано попадание 17 ударных дронов на 13 локациях, а также падение обломков на девяти.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, в ночь на 6 июня Россия атаковала Украину дронами. Силы ПВО сбили 249 беспилотников.

А в ночь на 5 июня российские оккупанты выпустили по Украине две управляемые авиационные ракеты и 216 дронов различных типов. Воинам ПВО удалось ликвидировать 198 целей.