Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Штаб Ночью Россия запускала дроны: силы ПВО сбили 215 целей

Ночью Россия запускала дроны: силы ПВО сбили 215 целей

Ua ru
Дата публикации 7 июня 2026 09:11
Ночью Россия запускала дроны: силы ПВО сбили 215 целей
Силы ПВО. Фото: 58 ОМПБр им. И.Выговского

Российские оккупанты в ночь на 7 июня атаковали Украину дронами разных типов. Силы противовоздушной обороны работали на севере, юге и востоке страны. В то же время на нескольких локациях зафиксированы попадания.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

Ночная атака оккупантов 7 июня

Враг атаковал Украину 236 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и имитаторами "Пародия". Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Нічна атака окупантів на Україну 7 червня
Количество сбитых и подавленных дронов. Фото: Воздушные силы ВСУ

"По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 215 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах отметили, что зафиксировано попадание 17 ударных дронов на 13 локациях, а также падение обломков на девяти.

Читайте также:
null
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, в ночь на 6 июня Россия атаковала Украину дронами. Силы ПВО сбили 249 беспилотников.

А в ночь на 5 июня российские оккупанты выпустили по Украине две управляемые авиационные ракеты и 216 дронов различных типов. Воинам ПВО удалось ликвидировать 198 целей.

война обстрелы Воздушные Силы ВСУ
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации