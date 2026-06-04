Нічна атака РФ: зафіксовано прильоти ракети та дронів на 11 локаціях

Військовий ЗСУ. Фото: Командування Повітряних сил

У ніч на 4 червня російські окупанти влаштували нову масовану атаку на Україну, випустивши балістичну ракету та рекордні 293 безпілотники різних типів. Українським захисникам неба вдалося збити чи подавати більшість дронів, але було зафіксовано прильоти та падіння уламків у понад 20 локаціях.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від Повітряних сил ЗСУ.

Подробиці про нічну атаку Росії по Україні 4 червня

У ніч на 4 червня російська армія здійснила надпотужну повітряну атаку на об'єкти в Україні. Починаючи з вечора 3 червня, ворог випустив одну балістичну ракету "Іскандер-М" із Воронезької області, а також запустив одразу 293 ударні безпілотники. Дрони летіли з кількох російських напрямків (Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ) та з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Цього разу росіяни використовували велику кількість різних безпілотних засобів. Окрім "Шахедів", Росія запустила їхні нові реактивні модифікації, безпілотники "Гербера" та "Італмас", баражуючі боєприпаси "Бандероль", а також дрони-імітатори типу "Пародія".

Статистика збиття дронів станом на 4 червня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Станом на 8:00 ранку нашим захисникам вдалося знищити або подавити за допомогою засобів радіоелектронної боротьби 264 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Проте повністю відбити атаку такої щільності не вдалося. Військові зафіксували влучання балістичної ракети та 24 ударних дронів на 11 локаціях у різних регіонах. Крім того, ще у 12 місцях зафіксували наслідки падіння уламків збитих цілей.

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Окремо Володимир Зеленський висловив серйозне невдоволення роботою посадовців, які відповідали за юридичний супровід та підготовку контракту по ракетах для Patriot, звинувативши їх у затягуванні часу. За результатами зустрічі чиновникам дали рівно тиждень на виправлення всіх помилок та остаточне доопрацювання пакета документів, інакше на відповідальних осіб чекають негайні звільнення.