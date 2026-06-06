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Головна Штаб Атака Росії на Україну: сили ППО збили 249 БпЛА

Атака Росії на Україну: сили ППО збили 249 БпЛА

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Дата публікації: 6 червня 2026 09:06
Атака Росії на Україну: сили ППО збили 249 БпЛА
Робота сил ППО. Ілюстративне фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України/Facebook

У ніч проти 6 червня російські окупанти безпілотниками атакували Україну. У низці міст та областей лунали потужні вибухи. По ворожих цілях працювали українські захисники — знищено більш ніж 200 дронів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака РФ на Україну 6 червня: результати ППО

У ніч проти 6 червня (з 18:00 5 червня) російські війська атакували Україну 272 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема й реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Запуск БпЛА здійснювався з території РФ — із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово — РФ., Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Цієї ночі відбиття повітряного нападу здійснювали — авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Станом на 8:00 протиповітряною обороною було збито або подавлено 249 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та інших дронів на півночі, півдні та сході країни.

На жаль, не минулося без наслідків. Зафіксовано 19 влучань ударних безпілотників на 11 локаціях, а також падіння збитих дронів та їх уламків на 13 локаціях.

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Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 6 червня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками, завдавши ударів по об’єктах критичної та промислової інфраструктури. Внаслідок атаки виникли руйнування, а двоє працівників одного з підприємств перестали виходити на зв’язок після обстрілу. Згодом їхні тіла були виявлені під час розбору завалів, підтверджено загибель обох чоловіків.

Новини.LIVE також писали, що на Дніпропетровщині російські війська вночі 5 червня завдали ударів по низці районів, спричинивши значні руйнування. Внаслідок атак загинули двоє мирних мешканців, ще двоє чоловіків отримали поранення та були госпіталізовані. Пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури в різних громадах області.

обстріли ППО Повітряні Сили ЗСУ
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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