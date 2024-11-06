Як харчуються військові ЗСУ - Міноборони заявило про посилення вимог

Військові в їдальні. Ілюстративне фото: Армія inform

Міністерство оборони України посилило вимоги до якості харчових продуктів, які постачають до Збройних сил України. Тепер встановлено норми вмісту вологи у замороженому м'ясі та рибі.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у середу, 6 листопада.

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"Відомство встановило нормативи щодо вмісту вологи в розмороженому м'ясі птиці, а також кількості глазурі у замороженій рибі", — йдеться у повідомленні.

Також заборонено постачання молочної та кисломолочної продукції, яка виготовлена не з коров'ячого чи овечого молока.

Заступник міністра Дмитро Кліменков зауважив, що МО прагне забезпечити військовослужбовців не лише достатньою кількістю продуктів, а й гарантувати їхню якість та безпеку.

"Вдосконалення вимог до харчування — це важливий крок на шляху до підвищення стандартів забезпечення наших військових"‎, — сказав він.

Скриншот допису МО

Нагадаємо, Міноборони тестує нові зразки жіночої військової форми: демісезонної та зимової.

Також ми писали, що в Україні встановили вимоги щодо калорійності продуктів для військових.