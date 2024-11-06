Как питаются военные ВСУ - Минобороны заявило об ужесточении требований

Военные в столовой. Иллюстративное фото: Армия inform

Министерство обороны Украины ужесточило требования к качеству пищевых продуктов, которые поставляют в Вооруженные силы Украины. Теперь установлены нормы содержания влаги в замороженном мясе и рыбе.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в среду, 6 ноября.

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"Ведомство установило нормативы содержания влаги в размороженном мясе птицы, а также количества глазури в замороженной рыбе", — говорится в сообщении.

Также запрещены поставки молочной и кисломолочной продукции, изготовленной не из коровьего или овечьего молока.

Замминистра Дмитрий Клименков отметил, что МО стремится обеспечить военнослужащих не только достаточным количеством продуктов, но и гарантировать их качество и безопасность.

"Усовершенствование требований к питанию — это важный шаг на пути к повышению стандартов обеспечения наших военных", — сказал он.

Скриншот поста МО

Напомним, Минобороны тестирует новые образцы женской военной формы: демисезонной и зимней.

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