Застосунок Армія+ — які підсумки роботи за три місяці

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.Фото: АрміяInform

Кількість поданих рапортів через застосунок "Армія+" вже перевищила 15 000. Лідером у використанні додатка та опрацьовування електронних рапортів стали Десантно-штурмові війська.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram у середу, 6 листопада.

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Лідери з опрацювання електронних рапортів. Фото: Генштаб ЗСУ

До трійки лідерів щодо використання застосунку "Армія+" увійшли: Десантно-штурмові війська (80%), Військово-Морські Сили (70%) та Командування Сил підтримки (50%). Зазначається, що як мінімум кожна друга їхня частина опрацьовує електронні рапорти завдяки додатку.

Загалом за три місяці роботи "Армія+" понад тисячу військових частин почали користуватися застосунком та опрацьовувати в ньому рапорти військовослужбовців.

Першою, хто перетнула позначку у 500 опрацьованих рапортів стала 148-ма окрема артилерійська Житомирська бригада ДШВ ЗСУ.

"Ці результати доводять — революція у депаперизації війська відбувається прямо на наших очах. Крім 148-ї Житомирської бригади, скоро отримаємо наступний підрозділ із 500 повністю опрацьованими рапортами", — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, застосунок "Армія+" запустили на початку серпня. За цей час у ньому авторизувалося вже 360 000 військових, а кількість поданих рапортів перетнула позначку в 15 000.

Щомісяця розробники оновлюють додаток та його функціонал. У листопаді в "Армія+" з’являться п’ять нових електронних рапортів.

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