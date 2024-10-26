Харчування військових — у Міноборони встановили вимоги щодо калорійності

Військові ЗСУ у їдальні. Фото: Armiуa.inform

Міністерство оборони України встановило вимоги до калорійності продуктів, що постачаються для Збройних Сил. Рішення ухвалили після виявлення недоліків під час перевірок у військових частинах.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у суботу, 26 жовтня.

Читайте також:

Вимоги до калорійності харчування військових

У Міноборони встановили вимоги до калорійності основних продуктів, які постачають для потреб Сил оборони. Повідомляється, що рішення було ухвалено після перевірки військових частин, де виявили певні недоліки, зокрема щодо наявності продуктів із заниженою калорійністю.

"В умовах війни фізичні та психологічні навантаження на військовослужбовців є надзвичайно високими. Тому особливо важливо, щоб харчові продукти повністю задовольняли потреби наших захисників за поживністю та енергетичною цінністю", — заявив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Очікується, що закупівельна агенція Міноборони ДОТ розпочне використовувати ці вимоги як додаток до державних контрактів на закупівлю харчових продуктів, які набудуть чинності з початку 2025 року.

Раніше енергетичну цінність визначав сам постачальник на етапі укладання контракту з ДОТ.

Нові стандарти закріплені в документі "Вимоги до енергетичної цінності деяких харчових продуктів за Каталогом продуктів харчування, показники яких визначені державними стандартами".

Нагадаємо, видання NGL Media провело розслідування щодо того, чи відповідають продукти, якими харчуються українські захисники, відповідним стандартам.

Раніше ми писали про те, що Міністерство оборони України почало комплексну перевірку харчування у військових частинах на північному, східному та південному напрямках.