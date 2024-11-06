Жіноча форма в ЗСУ - Міноборони розпочало тестування нових зразків

Міноборони тестує нові зразки форми для жінок-військових
Міністерство оборони України тестує нові зразки жіночої військової форми. Йдеться про демісезонну й зимову, а також вводять елементи інклюзивності.
Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у середу, 6 листопада.
Жіноча форма в ЗСУ
За словами заступника міністра оборони Сергія Мельника, наразі тривають польові випробування демісезонної форми для жінок. А перші зразки зимової форми уже підготовлені до науково-дослідних випробувань.
Він наголосив, що впровадження жіночої форми є важливим, зокрема і тому, що розмірна сітка чоловічою не актуальна для жінок. Мельник зауважив, що також жінок-військових необхідно забезпечити спеціальними бронежилетами зі зменшеною вагою бронеплит.
Раніше народна депутатка Ірина Никорак в ефірі День.LIVE заявила, що понад 100 тисяч жінок в армії носять чоловічу форму.
Крім того, Міноборони встановило вимоги стосовно калорійності продуктів для військовослужбовців.
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