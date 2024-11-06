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Міноборони тестує нові зразки форми для жінок-військових

6 листопада 2024 17:48
Євгенія Брюховецька - редактор
Жіноча форма в ЗСУ - Міноборони розпочало тестування нових зразків
Жінки-військові. Фото: Міноборони
Євгенія Брюховецька - редактор

Міністерство оборони України тестує нові зразки жіночої військової форми. Йдеться про демісезонну й зимову, а також вводять елементи інклюзивності.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у середу, 6 листопада.

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За словами заступника міністра оборони Сергія Мельника, наразі тривають польові випробування демісезонної форми для жінок. А перші зразки зимової форми уже підготовлені до науково-дослідних випробувань. 

Він наголосив, що впровадження жіночої форми є важливим, зокрема і тому, що розмірна сітка чоловічою не актуальна для жінок. Мельник зауважив, що також жінок-військових необхідно забезпечити спеціальними бронежилетами зі зменшеною вагою бронеплит.  

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Скриншот допису Міноборони

Раніше народна депутатка Ірина Никорак в ефірі День.LIVE заявила, що понад 100 тисяч жінок в армії носять чоловічу форму.

Крім того, Міноборони встановило вимоги стосовно калорійності продуктів для військовослужбовців.

форма Міноборони жінки армія військові

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