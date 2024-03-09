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Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

9 березня 2024 00:52
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Виключення з військового обліку — чи можуть знову взяти на облік, вручити повістку та відправити на ВЛК
Військовозобов'язаний чоловік спілкується з представником ТЦК. Фото: МОТЦК та СП
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Чоловіки віком 18-60 років вважаються військовозобов'язаними, якщо не виключені з військового обліку за законом. Важливо розрізняти виключення та зняття з обліку з урахуванням правових наслідків, наприклад, чи можуть вручити повістку або відновити на обліку.

Про це повідомляє NV у п'ятницю, 8 березня.

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Хто такі виключені з військового обліку

Виключення з військового обліку звільняє чоловіка від обов'язків призовника, військовозобов'язаного чи резервіста.

"Зняття з військового обліку передбачає обов’язкове повернення на облік, інакше це буде порушення правил обліку. Виключені з військового обліку не зобов’язані бути поставлені на облік, оскільки вони не є військовозобов'язаними", — йдеться в матеріалі.

Таким чином, з військового обліку можуть виключити таких українців, які:

  • раніше були засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;
  • за станом здоров’я визнані непридатними до військової служби у воєнний стан із виключенням з військового обліку;
  • досягли граничного віку перебування в запасі;
  • призвані чи прийняті на військову службу;
  • проходять військову службу (навчання) у вищих військових закладах освіти та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
  • військовослужбовців чи військовозобов'язаних, які померли;
  • відмовилися від українського громадянства і покинули Україну.

Якщо виключили з військового обліку, чи є відповідальність за відмову від повістки

Юристка Марина Токмач зазначила, якщо чоловік був визнаний непридатним до військової служби і його виключили з військового обліку, то він вже не є військовозобов'язаним. Зокрема, його не покарають за відмову від повістки, проходження ВЛК, оновлення даних та ігнорування вимоги з'явитися в ТЦК.

"У чоловіка немає обов’язків військовозобов'язаного, тому його не можуть притягнути до відповідальності за небажання проходити ВЛК або відмову від повістки. Тим більше вручення таких повісток буде незаконним", — пояснила експертка.

Чи можуть поновити на військовий облік виключених з нього

За законом, поновити на військовому обліку можуть лише знятих з нього за наказом Міноборони України. Той, хто виключений — повторно стати на облік не може.

"Згідно з законодавством, чинний наразі, поновлення на військовому обліку виключених з нього ― не передбачене. Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, а органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України", — наголосила Токмач.

Нагадаємо, що в особливий період у військовозобов’язаних осіб у багатьох установах вимагають військово-облікові документи. Юрист Радіон Кирилкін розповів, що таке військово-облікові документи, кому та навіщо вони потрібні і як їх отримати.

Також ми писали, що військовий ЗСУ розповів, якою, на його думку, має бути мобілізація.

військовий облік
мобілізація
повістки
війна в Україні
ВЛК
ТЦК та СП
війна

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