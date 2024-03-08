Якою має бути мобілізація в Україні — військовий описав своє бачення військового призову

Українські військові. Ілюстративне фото: РБК-Україна

Український військовий Кирило Сазонов розповів, що в державі кожен майбутній воїн має отримувати право вибору. Йдеться про те, щоб військові під час мобілізації могли обирати бригади, де вони служитимуть. За його словами, рекрутинг не зможе покрити всі потреби армії і, якщо бійці матимуть змогу обирати підрозділ і посаду, то більше людей вступатимуть до лав Збройних сил.

Про це Кирило Сазонов розповів в ефірі "24 каналу".

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Військові мають отримати право вибору під час мобілізації

Сазонов підкреслив, що під час мобілізації чоловіка, він не знає, до якого підрозділу потрапить та які обов'язки виконуватиме. За його словами, така ситуація погано впливає на кількість охочих приєднуватися до армії.

"Ми розуміємо, що рекрутингом не закриємо всі потреби, але охочі зможуть вибрати конкретну бригаду, посаду, в якій зараз є необхідність і в якій людина зможе бути корисною", — каже військовий.

Сазонов переконаний, що таке рішення допоможе бійцям, які щиро хочуть захищати Україну і для цього ТЦК не будуть потрібні.

"Схожий досвід уже має 3-тя ОШБр, 5-та ОШБр, підрозділ "Кракен". Цей досвід дуже корисний", — підкреслив військовослужбовець.

Чи потрібно зменшити призовний вік

Як вказує Сазонов, в Україні потрібно зменшити призовний вік з 27 до 25 років. Воїн стверджує, що бійці 20-22 років чудово виконують свою роботу на фронті. Причиною цьому, зокрема є те, що молоді військові мають краще здоров'я.

Натомість воїни старшого віку, від 50 років швидше втомлюються та їм бракує здоров'я для виконання усіх бойових завдань.

При цьому Сазонов наголосив, що мобілізація має бути соціально справедливою. В країні не можна проводити військовий призов лише бідних тільки через те, що вони не можуть відкупитися.

"Мобілізовувати бідних, а залишати багатих — це дуже погана ідея. З нею потрібно щось робити. Тому говорити з народними депутатами є про що", — стверджує боєць.

Де опиняться ухилянти у випадку програшу України

Військовий зауважив, що у випадку перемоги Росії всі ухилянти, які зараз втекли або переховуються, будуть мобілізовані, однак до армії РФ.

"Ніхто вже не буде питати — законна повістка чи не законна. Росія не зупиниться. Недостатньо буде віддати Донбас. Вони підуть туди, куди ми їх пустимо. Ми боремося за життя", — додав Сазонов.

Нагадаємо, командир батальйону безпілотників "Ахіллес" Юрій Федоренко пояснив своє ставлення до мобілізації. Військовий назвав три аспекти, які потрібно змінити у військовому призові.

Також ми писали, що військовий пояснив, у чому головна різниця мобілізації чоловіків у 2014 році та сьогодні.