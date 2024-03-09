Исключение из военного учета – могут ли снова взять на учет, вручить повестку и отправить на ВЛК

Военнообязанный мужчина общается с представителем ТЦК. Фото: МОТЦК и СП

Мужчины 18-60 лет считаются военнообязанными, если не исключены из военного учета по закону. Важно различать исключение и снятие с учета с учетом правовых последствий, например могут ли вручить повестку или возобновить на учете.

Об этом сообщает NV в пятницу, 8 марта.

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Кто такие исключенные из военного учета

Исключение из военного учета освобождает человека от обязанностей призывника, военнообязанного или резервиста.

"Снятие с военного учета предполагает обязательный возврат на учет, иначе это будет нарушение правил учета. Исключенные из военного учета не обязаны быть поставлены на учет, поскольку они не военнообязанны", — говорится в материале.

Таким образом, из военного учета могут исключить таких украинцев, которые:

ранее были приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

по состоянию здоровья признаны непригодными к военной службе в военное положение с исключением из военного учета;

достигшие предельного возраста пребывания в запасе;

призванные или принятые на военную службу;

проходят военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;

военнослужащие или умершие военнообязанные;

отказавшиеся от украинского гражданства и покинувшие Украину.

Если исключили из военного учета, есть ли ответственность за отказ от повестки

Юристка Марина Токмач отметила, если мужчина был признан непригодным к военной службе и его исключили из военного учета, то он уже не военнообязан. В частности, его не накажут за отказ от повестки, прохождение ВВК, обновление данных и игнорирование требования явиться в ТЦК.

"У мужчины нет обязанностей военнообязанного, поэтому его не могут привлечь к ответственности за нежелание проходить ВВК или отказ от повестки. Тем более вручение таких повесток будет незаконным", — пояснила эксперт.

Могут ли возобновить на военный учет исключенных из него

По закону, восстановить на военном учете могут только снятых с него по приказу Минобороны Украины. Тот, кто исключен, повторно встать на учет не может.

"Согласно законодательству, действующему сейчас, возобновление на военном учете исключенных из него ― не предусмотрено. Законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, а органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины", — подчеркнула Токмач.

Напомним, что в особый период у военнообязанных лиц во многих учреждениях требуют военно-учетные документы. Юрист Радион Кирилкин рассказал, что такое военно-учетные документы, кому и зачем они нужны и как их получить.

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