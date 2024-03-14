Відмова від мобілізації — чи можливо це та які наслідки

Вручення повістки в Україні. Фото: vinnitsa.info

В Україні не всі чоловіки прагнуть захищати країну від російських окупантів на фронті. Голова Адвокатського об’єднання Кравець і партнери адвокат Ростислав Кравець розповів, чи можна відмовитися від мобілізації та які наслідки це матиме.

Про це він розповів Фактам ICTV.

Читайте також:

Відмова від мобілізації

Кравець розповів, якщо у людини немає відстрочки від мобілізації або звільнення від військової служби, то за законом України Про військовий обов’язок і військову службу, вона не має права відмовитися від проходження військової служби та мобілізації.

"Звичайно, у нас не рабська країна, людина може відмовитися, але за це буде нести відповідальність як за ухилення від мобілізації", — говорить він.

Наслідки відмови від мобілізації

У випадку, якщо людина після вручення повістки без поважної причини не з’явилась до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, то на неї в рамках адміністративної відповідальності буде накладено штраф.

Кравець розповів, що для тих, хто систематично ухиляється від мобілізації, передбачена кримінальна відповідальність строком від 3 до 5 років.

"Але для того, щоб притягнути людину до відповідальності, правоохоронцям потрібно довести факт ухилення. Повинні бути докази, що людина отримала повістку. Зазвичай люди у суді підтверджують той факт, що вони не хочуть воювати, відмовляються від військової служби, про що і свідчать відповідні вироки. Повинно бути явно доведене ухилення. Це не той випадок, коли людині кинули повістку за адресою, де вона не живе 20 років, і вважають, що це ухилення. Ні, ухиленням буде лише факт, коли людині особисто було вручено цю повістку", — розповів Кравець.

За його словами, щоб у правоохоронців було достатньо підстав для порушення кримінальної справи, потрібно мінімум три зафіксованих факти ухилення від мобілізації.

"Якщо неявка до ТЦК та СП буде повторюватися протягом декількох раз, коли не просто кинули повістку і людина не з’явилась, а їй під особистий підпис вручили повістку, то, звичайно, у цьому випадку може бути кримінальна відповідальність. Загалом три рази повинно бути доведено, що людина дійсно отримала повістку і дійсно не з’явилась", — додав адвокат.

Нагадаємо, керівник Центру політичного аналізу Володимир Головко заявив, що слід зважати на показники роботи компанії при створенні прозорої та гнучкої схеми бронювання працівників. За його словами, слід дозволити керівництву самостійно обирати, кого бронювати, замість того, щоб рахувати оклади окремих співробітників.

Також у Міністерстві оборони України пояснили, що лише частина військових може бути на передовій у сучасній війні, тоді як інші займаються допоміжними завданнями. Серед них — логістика, розвідка, реабілітація військових тощо.