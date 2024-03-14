Чому більша частина військових перебуває в тилу — відповідь Міноборони

Військовий Збройних сил України. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

У Міністерстві оборони України пояснили, що лише частина військових може бути на передовій у сучасній війні, тоді як інші займаються допоміжними завданнями. Серед них — логістика, розвідка, реабілітація військових тощо.

Про це повідомляє видання Financial Times у середу, 13 березня.

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Без яких небойових задач війна неможлива

"Логістика, розвідка, забезпечення, планування, командування, операції некінетичного впливу, розробка й модифікація та ремонт озброєння, лікування та реабілітація військових, підготовка та перепідготовка, інформаційний супровід та багато всього іншого — це небойові задачі, без яких сучасна війна не є можливою", — зазначили в Міноборони.

Також у відомстві розповіли, скільки влада планує мобілізувати бійців на війну. Там пояснили, що це потрібно, аби замінити виснажених захисників на передовій та задовольнити інші військові потреби.

Законопроєкт про мобілізацію

Нагадаємо, що у Верховній Раді вже кілька тижнів тривають обговорення і розгляд правок до нового законопроєкту про мобілізацію. Народна депутатка та членкиня Комітету з питань безпеки, оборони та розвідки України Соломія Бобровська розповіла, на якому етапі зараз розгляд правок.

Додамо, що вже весною цьогоріч Рада завершить роботу над мобілізаційним законопроєктом. Народний депутат Олександр Федієнко назвав точний місяць, коли парламент розпочне розгляд документа.