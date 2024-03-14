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Які умови прозорої та гнучкої схеми бронювання від мобілізації — пояснення експерта

14 березня 2024 02:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Які умови прозорої та гнучкої схеми бронювання від мобілізації — пояснення експерта
Чоловік заповнює документи в ТЦК. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Керівник Центру політичного аналізу Володимир Головко заявив, що слід зважати на показники роботи компанії при створенні прозорої та гнучкої схеми бронювання працівників. За його словами, слід дозволити керівництву самостійно обирати, кого бронювати, замість того, щоб рахувати оклади окремих співробітників.

Про це повідомляє Главком у середу, 13 березня.

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Умови прозорої та гнучкої схеми бронювання

"Можна взяти період останніх років, наприклад перед широкомасштабним вторгненням, і формалізувати тренд по середній зарплаті в галузі та середній зарплаті по державі. Потім — визначити, наприклад, топ-100 компаній, які можуть претендувати, чи топ-200, за цим критерієм. І дати їм певну свободу дій щодо того, яких саме працівників їм бронювати", — зазначив Головко.

За його словами, визначають цю категорію компаній виплата податків, кількість трудових колективів, навантаження на фонд оплати праці тощо. Він стверджує, що ймовірно "це більш гнучка, більш прозора і більш справедлива система".

Також експерт підкреслив, що дискусійним питанням є зарплатне" бронювання, оскільки професійність або рідкість фахівця не завжди відображається у рівні його окладу.

"Звісно, ми розуміємо, що топменеджмент отримує більше, це нормально в ринковій економіці. Але проблеми бізнесу зараз пов’язані не з менеджментом, а саме з тими, хто безпосередньо фахівці, які працюють на виробничих ланках. Саме тому потрібно створити відносні показники, а не абсолютні показники зарплати. Бо людина, яка знає, як щось виробляти, може отримувати не найбільші кошти у порівнянні з іншими. Але саме ця людина потрібна", — додав Головко.

Що відомо про бронювання від мобілізації

Нагадаємо, що в Кабінеті Міністрів планують прив'язати бронювання від мобілізації до рівня зарплати. Проєкт, який розробляє уряд, передбачає можливість бронювання для чоловіків, які отримують зарплату від 35 тис. грн.

Також ми писали, що заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін розкритикував додавання норми про бронь від призову окремих категорій. За його словами, це лише узаконить принцип "війна лише для бідних".

Додамо, що виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад", кандидат політичних наук Олексій Буряченко назвав критерії бронювання від мобілізації. Він пояснив, кого треба бронювати.

закон
військові
економіка
мобілізація
війна в Україні
війна
юрист

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