Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Отказ от мобилизации — возможно ли это и какие последствия arrow

Отказ от мобилизации — возможно ли это и какие последствия

14 марта 2024 08:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Отказ от мобилизации — возможно ли это и какие последствия
Вручение повестки в Украине. Фото: vinnitsa.info
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине не все мужчины стремятся защищать страну от российских оккупантов на фронте. Глава Адвокатского объединения Кравец и партнеры адвокат Ростислав Кравец рассказал, можно ли отказаться от мобилизации и какие последствия это будет иметь.

Об этом он рассказал Фактам ICTV.

Читайте также:

Отказ от мобилизации

Кравец рассказал, если у человека нет отсрочки от мобилизации или освобождения от военной службы, то по закону Украины О воинской обязанности и военной службе, он не имеет права отказаться от прохождения военной службы и мобилизации.

"Конечно, у нас не рабская страна, человек может отказаться, но за это будет нести ответственность как за уклонение от мобилизации", — говорит он.

Последствия отказа от мобилизации

В случае, если человек после вручения повестки без уважительной причины не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, то на него в рамках административной ответственности будет наложен штраф.

Кравец рассказал, что для тех, кто систематически уклоняется от мобилизации, предусмотрена уголовная ответственность сроком от 3 до 5 лет.

"Но для того, чтобы привлечь человека к ответственности, правоохранителям нужно доказать факт уклонения. Должны быть доказательства, что человек получил повестку. Обычно люди в суде подтверждают тот факт, что они не хотят воевать, отказываются от военной службы, о чем и свидетельствуют соответствующие приговоры. Должно быть явно доказано уклонение. Это не тот случай, когда человеку бросили повестку по адресу, где он не живет 20 лет, и считают, что это уклонение. Нет, уклонением будет только факт, когда человеку лично была вручена эта повестка", — рассказал Кравец.

По его словам, чтобы у правоохранителей было достаточно оснований для открытия уголовного дела, нужно минимум три зафиксированных факта уклонения от мобилизации.

"Если неявка в ТЦК и СП будет повторяться в течение нескольких раз, когда не просто бросили повестку и человек не явился, а ему под личную подпись вручили повестку, то, конечно, в этом случае может быть уголовная ответственность. В общем три раза должно быть доказано, что человек действительно получил повестку и действительно не явился", — добавил адвокат.

Напомним, руководитель Центра политического анализа Владимир Головко заявил, что следует учитывать показатели работы компании при создании прозрачной и гибкой схемы бронирования работников. По его словам, следует разрешить руководству самостоятельно выбирать, кого бронировать, вместо того, чтобы считать оклады отдельных сотрудников.

Также в Министерстве обороны Украины объяснили, что только часть военных может быть на передовой в современной войне, в то время как другие занимаются вспомогательными задачами. Среди них логистика, разведка, реабилитация военных и т.д.

украинцы
Украина
мобилизация
повестки
адвокат

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше