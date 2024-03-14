Отказ от мобилизации — возможно ли это и какие последствия

Вручение повестки в Украине. Фото: vinnitsa.info

В Украине не все мужчины стремятся защищать страну от российских оккупантов на фронте. Глава Адвокатского объединения Кравец и партнеры адвокат Ростислав Кравец рассказал, можно ли отказаться от мобилизации и какие последствия это будет иметь.

Об этом он рассказал Фактам ICTV.

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Отказ от мобилизации

Кравец рассказал, если у человека нет отсрочки от мобилизации или освобождения от военной службы, то по закону Украины О воинской обязанности и военной службе, он не имеет права отказаться от прохождения военной службы и мобилизации.

"Конечно, у нас не рабская страна, человек может отказаться, но за это будет нести ответственность как за уклонение от мобилизации", — говорит он.

Последствия отказа от мобилизации

В случае, если человек после вручения повестки без уважительной причины не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, то на него в рамках административной ответственности будет наложен штраф.

Кравец рассказал, что для тех, кто систематически уклоняется от мобилизации, предусмотрена уголовная ответственность сроком от 3 до 5 лет.

"Но для того, чтобы привлечь человека к ответственности, правоохранителям нужно доказать факт уклонения. Должны быть доказательства, что человек получил повестку. Обычно люди в суде подтверждают тот факт, что они не хотят воевать, отказываются от военной службы, о чем и свидетельствуют соответствующие приговоры. Должно быть явно доказано уклонение. Это не тот случай, когда человеку бросили повестку по адресу, где он не живет 20 лет, и считают, что это уклонение. Нет, уклонением будет только факт, когда человеку лично была вручена эта повестка", — рассказал Кравец.

По его словам, чтобы у правоохранителей было достаточно оснований для открытия уголовного дела, нужно минимум три зафиксированных факта уклонения от мобилизации.

"Если неявка в ТЦК и СП будет повторяться в течение нескольких раз, когда не просто бросили повестку и человек не явился, а ему под личную подпись вручили повестку, то, конечно, в этом случае может быть уголовная ответственность. В общем три раза должно быть доказано, что человек действительно получил повестку и действительно не явился", — добавил адвокат.

Напомним, руководитель Центра политического анализа Владимир Головко заявил, что следует учитывать показатели работы компании при создании прозрачной и гибкой схемы бронирования работников. По его словам, следует разрешить руководству самостоятельно выбирать, кого бронировать, вместо того, чтобы считать оклады отдельных сотрудников.

Также в Министерстве обороны Украины объяснили, что только часть военных может быть на передовой в современной войне, в то время как другие занимаются вспомогательными задачами. Среди них логистика, разведка, реабилитация военных и т.д.