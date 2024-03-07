Мобілізація в Україні — коли гіпертоніків звільняють від призову до ЗСУ

Чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото: УНІАН

Кожен військовозобов'язаний чоловік повинен пройти військово-лікарську комісію. Саме військова медкомісія визначає придатність та вирішує, чи людина може за станом здоровʼя виконувати обов'язки військової служби. Адже, якщо є тяжкі стани або захворювання, таку особу призвати не мають права.

Чи можуть мобілізувати до лав ЗСУ військовозобов'язаного чоловіка, який хворіє на гіпертонію, розбираємося далі в матеріалі.

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Варто зауважити, що гіпертонія досить розповсюджена хвороба серед українців, яка проявляється підвищеним артеріальним тиском, а також збільшує ризик серцево-судинних захворювань.

Так, у Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України визначено список хвороб, за наявністю яких військовозобовʼязаного можуть визнати:

непридатним до військової служби в мирний час та обмежено придатним у воєнний час;

непридатним до військової служби;

тимчасово непридатним;

непридатним з виключенням з військового обліку.

У вищезгаданому документі зазначається що військовозобовʼязаного можуть визнати непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, якщо в нього:

хвороби, що характеризуються підвищеним кров’яним тиском I10-I15 (гіпертонічна хвороба, вторинна гіпертензія);

гіпертонічна хвороба III стадії;

злоякісна (що швидко прогресує) форма гіпертонічної хвороби;

симптоматичні артеріальні гіпертензії з підвищенням артеріального тиску до 3 ступеня;

поєднання симптоматичної артеріальної гіпертензії будь-якого ступеня з асоційованими клінічними станами;

стан після тромбоемболії легеневої артерії або легеневої гіпертензії внаслідок хронічних тромботичних або емболічних захворювань;

легенева гіпертензія, асоційована з ураженням лівих відділів серця з ознаками правошлуночкової декомпенсації;

легенева гіпертензія, асоційована з патологією дихальної системи та/або гіпоксемією з ознаками правошлуночкової декомпенсації;

легенева артеріальна гіпертензія (зокрема ідіопатична) зі ступенями важкості III-IV ФК.

При цьому у Положенні зазначається, що при легеневій артеріальній гіпертензії експертне рішення ухвалюється відповідно до основного захворювання.

Особу визнають непридатною до служби та виключать з військового обліку у разі, якщо вона хворіє на гіпертонічну хворобу III стадії. Але якщо встановлено діагноз гіпертонічна хвороба II чи І стадії, ВЛК визнає особу непридатною до військової служби в мирний час та обмежено придатною у воєнний час. Тобто таку особу можуть мобілізувати.

Також у положені йдеться про те, що особи з підвищеним артеріальним тиском підлягають стаціонарному обстеженню у спеціалізованому лікувальному закладі.

Експертний діагноз гіпертонічної хвороби формулюється з визначенням її стадії та характеру ураження органів-мішеней. У кожному випадку гіпертонічної хвороби проводиться диференційна діагностика з симптоматичними гіпертензіями.

Медичний огляд ВЛК особам із симптоматичною артеріальною гіпертензією проводиться також за основним захворюванням.

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