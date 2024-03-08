Як діяти, якщо на блокпості вручають повістку — роз'яснення юристки

Перевірка документів на блокпості. Ілюстративне фото: 72 ОМбр

В Україні діє воєнний стан та загальна військова мобілізація. Бувають випадки, коли співробітники територіального центру комплектування виписують повістки водіям на блокпості. У випадку неправомірних дій юристка Діана Тернова радить викликати правоохоронців та фіксувати порушення.

Юристка в інтерв'ю "РБК-Україна" пояснила, що робити у випадку, коли на блокпості авто зупиняє поліція, а згодом військкоми вручають повістку.

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За словами юристки, перш за все варто поцікавитися у поліцейського причину зупинки авто на блокпості. Наступним кроком потрібно перевірити документи в ТЦК, які підтверджуватимуть їх службове становище та приналежність до військкомату.

Наступні дії, коли вам вручають повістку на блокпості:

Попросити пред’явити наказ коменданта про уповноваження певних представників ТЦК на вручення повісток.

У разі неправомірних дій викликати інших представників Нацполіції та фіксувати правопорушення.

Варто вказати, що в українському законодавстві не прописані норми, де саме ТЦК можуть виписувати повістки військовозобов'язаним.

Нагадаємо, існують місця, де працівники ТЦК та СП не мають право вручати повістки військовозобов'язаним під час війни. Детальніше про це у матеріалі Новини.LIVE

Також раніше ми писали про те, що ТЦК назвали ТОП три місць, де будуть вручати повістки у березні.