Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Як діяти, якщо на блокпості вручають повістку — роз'яснення юристки arrow

Як діяти, якщо на блокпості вручають повістку — роз'яснення юристки

8 березня 2024 05:48
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Як діяти, якщо на блокпості вручають повістку — роз'яснення юристки
Перевірка документів на блокпості. Ілюстративне фото: 72 ОМбр
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні діє воєнний стан та загальна військова мобілізація. Бувають випадки, коли співробітники територіального центру комплектування виписують повістки водіям на блокпості. У випадку неправомірних дій юристка Діана Тернова радить викликати правоохоронців та фіксувати порушення.

Юристка в інтерв'ю "РБК-Україна" пояснила, що робити у випадку, коли на блокпості авто зупиняє поліція, а згодом військкоми вручають повістку.

Читайте також:

Що робити у випадку отримання повістки на блокпості

За словами юристки, перш за все варто поцікавитися у поліцейського причину зупинки авто на блокпості. Наступним кроком потрібно перевірити документи в ТЦК, які підтверджуватимуть їх службове становище та приналежність до військкомату.

Наступні дії, коли вам вручають повістку на блокпості:

  • Попросити пред’явити наказ коменданта про уповноваження певних представників ТЦК на вручення повісток.
  • У разі неправомірних дій викликати інших представників Нацполіції та фіксувати правопорушення.

Варто вказати, що в українському законодавстві не прописані норми, де саме ТЦК можуть виписувати повістки військовозобов'язаним.

Нагадаємо, існують місця, де працівники ТЦК та СП не мають право вручати повістки військовозобов'язаним під час війни. Детальніше про це у матеріалі Новини.LIVE

Також раніше ми писали про те, що ТЦК назвали ТОП три місць, де будуть вручати повістки у березні.

війна
авто
Україна
військовий призов
мобілізація
повістки
водії
юрист

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня