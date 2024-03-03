Отримання відстрочки від мобілізації — коли краще подавати документи при ВЛК

Чоловік проходить ВЛК. Ілюстративне фото: Армія.Inform

В Україні триває воєнний стан та загальна військова мобілізація. Попри це існують деякі категорії громадян, які мають право на отримання відстрочки від військового призову.

Адвокат Володимир Крекотня пояснив, коли краще подавати документи до територіального центру комплектування та соціальної підтримки на відстрочку: до чи після проходження військово-лікарської комісії.

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Коли подавати документи на відстрочку: до чи після проходження ВЛК

"Весь час проведення загальної мобілізації між військовозобов'язаними та ТЦК виникають непорозуміння щодо того, у який момент потрібно подавати документи, які підтверджують право на відстрочку. Або до ВЛК, як того часто хочуть військовозобов'язані, або після ВЛК, як на тому постійно наполягають у територіальних центрах військового укомплектування", — зазначає юрист.

Як вказує адвокат, чинне українське законодавство не на боці ТЦК, тому що певної закономірності не існує.

"У нас немає такої норми, де було б написано, що спочатку має бути ВЛК, а тоді — все інше. Тож військовозобов'язаний має право подати документи у будь-який момент, коли вважатиме це за потрібне, а ТЦК зобов'язані їх прийняти та залучити до військової справи", — додав Крекотня.

Юрист наголосив, що перша повістка вручена військкомами на вулиці, чи на роботі або ж принесена на місці проживання громадянина — це лише повістка для перевірки військово-облікових даних.

"Тож перша комунікація із ТЦК — це уточнення даних про сімейний та соціальний статус людини, інформація про наявність інвалідності, наявність родича з інвалідністю, трьох дітей і так далі. І коли ТЦК відмовляється приймати ці документи і розповідає, що спочатку ВЛК — по суті, ТЦК відмовляється виконувати свої обов'язки. Тобто вони не роблять те, для чого власне викликали людину до ТЦК", — пояснив адвокат.

ВЛК — це і є військово-облікові дані, про які каже Крекотня. Однак вони стосуються здоров'я та фізичного стану чоловіки і не перевищують відомості про сімейний чи соціальний статус особи.

"Крім того, потрібно розуміти ще й те, що якщо ви проходите ВЛК, то самостійно створюєте ризик того, що у ТЦК можуть просто відмовитись приймати документи, які підтверджують право на відстрочку. Замість того вони можуть спробувати вручити вам повістку на відправку. А потім ви вже розбиратиметеся із відповідними наслідками і в тому нема нічого хорошого", — розповів Крекотня.

За словами юриста, краще подати документи на відстрочку перед проходженням ВЛК, оскільки ТЦК мають зафіксувати звернення та розглянути документи і відповідно узгодити кроки про необхідність проходження комісії.

Нагадаємо, усі військовозобов'язані чоловіки повинні з'явитися до ТЦК та СП для оновлення військово-облікових даних. Зокрема, це стосується людей з інвалідністю третьої групи, які мають право на відстрочку від призову на військову службу. Але для цього їм необов'язково особисто відвідувати військкомат, документи можна відправити.

Додамо, право на відстрочку у березні можна отримати за станом здоров'я, через сімейні обставини, через професійну діяльність, через навчання та за наявності бронювання.