Мобилизация в Украине — как получить отсрочку от призыва

Мужчина заполняет документы в ТЦК. Фото: схіd.info

Юрист Диана Тернова заявила, что сообщение о возможной отсрочке является частью обновления данных в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Иногда люди, имеющие право на отсрочку, добровольно участвуют в защите Родины из-за мобилизации. Поэтому важно реализовать свое право на отсрочку, если оно есть.

Об этом Диана Тернова рассказала в интервью РБК-Украина, опубликованном в четверг, 7 марта.

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По словам юристки, для получения отсрочки важно написать заявление, кратко изложив обстоятельства и ссылаясь на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и попросить дать отсрочку. В заявлении следует указать обстоятельства отсрочки и добавить подтверждающие документы. После прохождения ВЛК следует ожидать ответа на предоставление отсрочки.

Таким образом, Тернова дала несколько действенных советов по оформлению отсрочки:

написать обоснованное заявление;

собрать и заверить нотариально все необходимые документы, подтверждающие получение отсрочки;

зарегистрировать заявление с документами в ТЦК и СП;

не проходить ВВК, пока не зарегистрируете заявление с документами.

Также эксперт обратила внимание на то, что получить отсрочку можно только на основании военно-учетного документа, которыми сейчас является военный билет или временное удостоверение военнообязанного. Если вам, например, уже 36 лет и у вас есть приписная или старая справка из военкомата, то без обновления этого документа отсрочку получить невозможно.

Напомним, что Тернова рассказала, как действовать, если повестку вручают на блокпосте и прибегают к неправомерным действиям.

Также мы писали, что адвокат Владимир Крекотня объяснил, когда лучше подавать документы при ВЛК на получение отсрочки.