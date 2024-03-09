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В ТЦК не отвертятся — действенные советы от юриста как получить отсрочку от мобилизации

9 марта 2024 02:18
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — как получить отсрочку от призыва
Мужчина заполняет документы в ТЦК. Фото: схіd.info
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Юрист Диана Тернова заявила, что сообщение о возможной отсрочке является частью обновления данных в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Иногда люди, имеющие право на отсрочку, добровольно участвуют в защите Родины из-за мобилизации. Поэтому важно реализовать свое право на отсрочку, если оно есть.

Об этом Диана Тернова рассказала в интервью РБК-Украина, опубликованном в четверг, 7 марта.

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Как получить отсрочку от мобилизации

По словам юристки, для получения отсрочки важно написать заявление, кратко изложив обстоятельства и ссылаясь на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и попросить дать отсрочку. В заявлении следует указать обстоятельства отсрочки и добавить подтверждающие документы. После прохождения ВЛК следует ожидать ответа на предоставление отсрочки.

Таким образом, Тернова дала несколько действенных советов по оформлению отсрочки:

  • написать обоснованное заявление;
  • собрать и заверить нотариально все необходимые документы, подтверждающие получение отсрочки;
  • зарегистрировать заявление с документами в ТЦК и СП;
  • не проходить ВВК, пока не зарегистрируете заявление с документами.

Также эксперт обратила внимание на то, что получить отсрочку можно только на основании военно-учетного документа, которыми сейчас является военный билет или временное удостоверение военнообязанного. Если вам, например, уже 36 лет и у вас есть приписная или старая справка из военкомата, то без обновления этого документа отсрочку получить невозможно.

Напомним, что Тернова рассказала, как действовать, если повестку вручают на блокпосте и прибегают к неправомерным действиям.

Также мы писали, что адвокат Владимир Крекотня объяснил, когда лучше подавать документы при ВЛК на получение отсрочки.

военный призыв
мобилизация
повестки
война в Украине
отсрочка
военнообязанные
війна
юрист

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