Оновлення даних у ТЦК та Резерв+

В Міноборони відзвітували, скільки українців поновили дані через Резерв+ і ТЦК
В Україні зростає кількість військовозобов'язаних, які поновили свої особисті дані через застосунок Резерв+, у територіальних центрах комплектування та центрах надання адміністративних послуг. За цей тиждень особисті дані оновили 323 734 українці.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Скільки українців поновили данні
"За інформацією Ситуаційного центру Міноборони, за тиждень (з 24 по 30 червня) облікові дані через застосунок Резерв+, ТЦК або ЦНАП оновили ще 323 734 громадяни", — повідомили в Міноборони.
Також у Міністерстві розповіли, що станом на 30 червня 2024 року, кількість оновлень сягнула майже 2.6 мільйона. Також у Міноборони нагадали, що оновити дані можна, звернувшись у найближчий ТЦК або ЦНАП.
Окрім того, можна завантаживши застосунок Резерв+ в App Store чи Google Play та авторизувавшись через Bank ID.
З 19 червня у застосунку також доступний QR-код, який після оновлення даних згенерує всю інформацію щодо військовозобовʼязаного. Він має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ.
Нагадаємо, у випадку виявлення працівником ТЦК порушення у військово-облікових документах військовозобов'язаного — йому загрожує штраф від 17 до 25,5 тис. гривень.
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