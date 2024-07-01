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В Міноборони відзвітували, скільки українців поновили дані через Резерв+ і ТЦК

1 липня 2024 00:30
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Наливайко
Оновлення даних у ТЦК та Резерв+
Військовозобов'язані оновлюють дані в ТЦК. Ілюстративне фото: МОТЦК та СП
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Наливайко

В Україні зростає кількість військовозобов'язаних, які поновили свої особисті дані через застосунок Резерв+, у територіальних центрах комплектування та центрах надання адміністративних послуг. За цей тиждень особисті дані оновили 323 734 українці. 

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

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Оновлення даних
Статистика оновлення даних. Фото: Міноборони

Скільки українців поновили данні

"За інформацією Ситуаційного центру Міноборони, за тиждень (з 24 по 30 червня) облікові дані через застосунок Резерв+, ТЦК або ЦНАП оновили ще 323 734 громадяни", — повідомили в Міноборони.

Також у Міністерстві розповіли, що станом на 30 червня 2024 року, кількість оновлень сягнула майже 2.6 мільйона. Також у Міноборони нагадали, що оновити дані можна, звернувшись у найближчий ТЦК або ЦНАП.

Окрім того, можна завантаживши застосунок Резерв+ в App Store чи Google Play та авторизувавшись через Bank ID.

З 19 червня у застосунку також доступний QR-код, який після оновлення даних згенерує всю інформацію щодо військовозобовʼязаного. Він має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ.

Нагадаємо, у випадку виявлення працівником ТЦК порушення у військово-облікових документах військовозобов'язаного — йому загрожує штраф від 17 до 25,5 тис. гривень.

Також британське видання The Guardian опублікувало історії українських чоловіків, які переховуються від мобілізації.

війна
Міноборони
ЗСУ
Україна
персональні дані
мобілізація
війна в Україні
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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