Обновление данных в ТЦК и Резерв+

Военнообязанные обновляют данные в ТЦК. Иллюстративное фото: МОТЦК и СП

В Украине растет количество военнообязанных, возобновивших свои личные данные через резерв+, в территориальных центрах комплектования и центрах предоставления административных услуг. За эту неделю личные данные обновили 323 734 украинца.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Статистика обновления данных. Фото: Минобороны

Сколько украинцев обновили данные

"По информации Ситуационного центра Минобороны, за неделю (с 24 по 30 июня) учетные данные через приложение Резерв+, ТЦК или ЦНАП обновили еще 323 734 граждан", - сообщили в Минобороны.

Также в Министерстве рассказали, что по состоянию на 30 июня 2024 года количество обновлений достигло почти 2.6 миллиона. Также в Минобороны напомнили, что обновить данные можно, обратившись в ближайший ТЦК или ЦНАП.

Кроме того, можно загрузить приложение Резерв+ в App Store или Google Play и авторизовавшись через Bank ID.

С 19 июня в приложении также доступен QR-код, который после обновления данных сгенерирует всю информацию о военнообязанном. Он обладает такой же юридической силой, как и бумажный документ.

Напомним, в случае выявления работником ТЦК нарушения в военно-учетных документах военнообязанного ему грозит штраф от 17 до 25,5 тыс. гривен.

Также британское издание The Guardian опубликовало истории украинских мужчин, скрывающихся от мобилизации.