Мобілізація в Україні — загроза для чоловіків за кордоном

Чоловікам за кордоном не вдасться уникнути мобілізації — яким чином вручатимуть повістки
В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним, було змінено порядок вручення повісток військовозобов'язаним.
Про це йдеться у статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Повістки для чоловіків за кордоном
Починаючи з 18 липня, повістки можуть надсилати поштою за адресою, яка вказана в облікових даних ТЦК. Але у випадку, якщо чоловік не оновив свої дані, її направлять на адресу зареєстрованого місця проживання.
Водночас повістка вважатиметься врученою, якщо:
- людина особисто підписала її отримання;
- є відеофіксація вручення або ознайомлення з її змістом;
- зафіксовано акт відмови від отримання повістки або відмову від спілкування з уповноваженою особою;
- отримання рекомендованого листа;
- проставлення відмітки про відмову отримати поштове відправлення;
- відсутності особи за вказаною адресою проживання.
У разі неявки у визначений строк до ТЦК, поважними причинами вважаються:
- перешкоди стихійного характеру;
- хвороба громадянина;
- воєнні дії на відповідній території;
- смерть близького родича;
- інші обставини, що перешкодили особисто прибути у визначений пункт.
Однак ці обставини повинні обов'язково бути підтверджені відповідними офіційними органами. Також під час виникнення їх громадянин протягом трьох днів зобов'язаний повідомити ТЦК про причини й прибути не пізніше, аніж через сім календарних днів.
Тому навіть чоловіки, які перебувають за кордоном, не можуть уникнути вручення повістки. А відповідальність за це передбачає значні штрафи.
Нагадаємо, у випадку виявлення працівником ТЦК порушення у військово-облікових документах військовозобов'язаного — йому загрожує штраф від 17 до 25,5 тис. гривень.
Також британське видання The Guardian опублікувало історії українських чоловіків, які переховуються від мобілізації.
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