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Чоловікам за кордоном не вдасться уникнути мобілізації — яким чином вручатимуть повістки

30 червня 2024 13:40
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Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — загроза для чоловіків за кордоном
Працівники ТЦК прийшли до чоловіка. Ілюстративне фото: АрміяInform
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним, було змінено порядок вручення повісток військовозобов'язаним.

Про це йдеться у статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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Повістки для чоловіків за кордоном

Починаючи з 18 липня, повістки можуть надсилати поштою за адресою, яка вказана в облікових даних ТЦК. Але у випадку, якщо чоловік не оновив свої дані, її направлять на адресу зареєстрованого місця проживання.

Водночас повістка вважатиметься врученою, якщо:

  • людина особисто підписала її отримання;
  • є відеофіксація вручення або ознайомлення з її змістом;
  • зафіксовано акт відмови від отримання повістки або відмову від спілкування з уповноваженою особою;
  • отримання рекомендованого листа;
  • проставлення відмітки про відмову отримати поштове відправлення;
  • відсутності особи за вказаною адресою проживання.

У разі неявки у визначений строк до ТЦК, поважними причинами вважаються: 

  • перешкоди стихійного характеру;
  • хвороба громадянина;
  • воєнні дії на відповідній території;
  • смерть близького родича;
  • інші обставини, що перешкодили особисто прибути у визначений пункт.

Однак ці обставини повинні обов'язково бути підтверджені відповідними офіційними органами. Також під час виникнення їх громадянин протягом трьох днів зобов'язаний повідомити ТЦК про причини й прибути не пізніше, аніж через сім календарних днів.

Тому навіть чоловіки, які перебувають за кордоном, не можуть уникнути вручення повістки. А відповідальність за це передбачає значні штрафи.

Нагадаємо, у випадку виявлення працівником ТЦК порушення у військово-облікових документах військовозобов'язаного — йому загрожує штраф від 17 до 25,5 тис. гривень.

Також британське видання The Guardian опублікувало історії українських чоловіків, які переховуються від мобілізації. 

кордон
мобілізація
повістки
ТЦК та СП
військовозобов'язані
чоловіки

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