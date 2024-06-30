Мобілізація в Україні — загроза для чоловіків за кордоном

Працівники ТЦК прийшли до чоловіка. Ілюстративне фото: АрміяInform

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним, було змінено порядок вручення повісток військовозобов'язаним.

Про це йдеться у статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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Повістки для чоловіків за кордоном

Починаючи з 18 липня, повістки можуть надсилати поштою за адресою, яка вказана в облікових даних ТЦК. Але у випадку, якщо чоловік не оновив свої дані, її направлять на адресу зареєстрованого місця проживання.

Водночас повістка вважатиметься врученою, якщо:

людина особисто підписала її отримання;

є відеофіксація вручення або ознайомлення з її змістом;

зафіксовано акт відмови від отримання повістки або відмову від спілкування з уповноваженою особою;

отримання рекомендованого листа;

проставлення відмітки про відмову отримати поштове відправлення;

відсутності особи за вказаною адресою проживання.

У разі неявки у визначений строк до ТЦК, поважними причинами вважаються:

перешкоди стихійного характеру;

хвороба громадянина;

воєнні дії на відповідній території;

смерть близького родича;

інші обставини, що перешкодили особисто прибути у визначений пункт.

Однак ці обставини повинні обов'язково бути підтверджені відповідними офіційними органами. Також під час виникнення їх громадянин протягом трьох днів зобов'язаний повідомити ТЦК про причини й прибути не пізніше, аніж через сім календарних днів.

Тому навіть чоловіки, які перебувають за кордоном, не можуть уникнути вручення повістки. А відповідальність за це передбачає значні штрафи.

Нагадаємо, у випадку виявлення працівником ТЦК порушення у військово-облікових документах військовозобов'язаного — йому загрожує штраф від 17 до 25,5 тис. гривень.

Також британське видання The Guardian опублікувало історії українських чоловіків, які переховуються від мобілізації.