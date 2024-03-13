В "Азові" відповіли, хто найкраще підходить на посаду військового психолога

Бійці з полку "Азов". Фото: hromadske.ua

Полк "Азов" продовжує повторювати, що на війні не завадять спеціалісти різних напрямів. Зокрема, йдеться про психологів, які повинні мати відповідну освіту та досвід роботи, вміти працювати з військовими. Перевагою також буде офіцерське військове звання.

Про це свідчить вакансія, що з'явилася на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 7 березня.

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Серед обов'язків психологів в полку "Азов" бійці зазначили такі:

психодіагностика;

психопрофілактична робота;

психологічна підготовка (навчання, психоедукація, тренінги);

проведення психологічних консультацій та психокорекційної роботи з військовослужбовцями;

кризова психологічна допомога;

робота з особами, що мають ознаки бойових психічних травм, ГСР, ПТСР;

службові відрядження у зону бойових дій;

ведення документації та звітності.

Вакансія Психолог в полку "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

Натомість азовці пропонують такі умови роботи:

гідне щомісячне матеріальне забезпечення — від 25 до 125 тис. грн, а також доплату за перебування в зоні бойових дій 3 300 грн/день;

безоплатне забезпечення речовим майном та харчуванням;

військову службу за мобілізацією або контрактом (вік до 27 років, або за бажанням) у лавах Нацгвардії України, що передбачає готовність працювати як на відстані (полігон, пункт постійної дислокації частини), так і в польових умовах.

Нагадаємо, що "Азов" шукає хірургів. Спеціалістам пропонують зарплату до 125 тис. грн. Серед обов'язків — супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів.

Також ми писали, що бійці потребують парамедиків, до обов'язків яких входить чергування на точках евакуації та робота з пораненими бійцями.