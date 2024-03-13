В "Азові" відповіли, хто найкраще підходить на посаду військового психолога
Полк "Азов" продовжує повторювати, що на війні не завадять спеціалісти різних напрямів. Зокрема, йдеться про психологів, які повинні мати відповідну освіту та досвід роботи, вміти працювати з військовими. Перевагою також буде офіцерське військове звання.
Про це свідчить вакансія, що з'явилася на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 7 березня.
Що потрібно робити психологу в "Азові"
Серед обов'язків психологів в полку "Азов" бійці зазначили такі:
- психодіагностика;
- психопрофілактична робота;
- психологічна підготовка (навчання, психоедукація, тренінги);
- проведення психологічних консультацій та психокорекційної роботи з військовослужбовцями;
- кризова психологічна допомога;
- робота з особами, що мають ознаки бойових психічних травм, ГСР, ПТСР;
- службові відрядження у зону бойових дій;
- ведення документації та звітності.
Натомість азовці пропонують такі умови роботи:
- гідне щомісячне матеріальне забезпечення — від 25 до 125 тис. грн, а також доплату за перебування в зоні бойових дій 3 300 грн/день;
- безоплатне забезпечення речовим майном та харчуванням;
- військову службу за мобілізацією або контрактом (вік до 27 років, або за бажанням) у лавах Нацгвардії України, що передбачає готовність працювати як на відстані (полігон, пункт постійної дислокації частини), так і в польових умовах.
Нагадаємо, що "Азов" шукає хірургів. Спеціалістам пропонують зарплату до 125 тис. грн. Серед обов'язків — супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів.
Також ми писали, що бійці потребують парамедиків, до обов'язків яких входить чергування на точках евакуації та робота з пораненими бійцями.
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