В "Азов" назвали цивільну професію, що має попит на війні
Бригада спецпризначення "Азов" наголошує, що на передовій потрібні фахівці різних спеціальностей, зокрема цивільних. Тому полк шукає у свої батальйони та інші підрозділи парамедиків, до обов'язків яких входить чергування на точках евакуації та робота з пораненими бійцями.
Про це свідчить вакансія на сайті з пошуку роботи Work.ua, що з'явилася в четвер, 7 березня.
Парамедик в полку "Азов"
Серед вимог до кандидата на посаду парамедика в полку "Азов" такі:
- медична освіта;
- досвід надання невідкладної допомоги;
- бойовий досвід буде перевагою;
- хороша фізична форма;
- готовність працювати у зоні активних бойових дій.
Натомість бійці пропонують такі умови роботи:
- офіційна мобілізація до закінчення воєнного стану або служба за контрактом;
- можливість переведення чинних військовослужбовців;
- оплата праці від 25 до 125 тис. грн;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день;
- профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.
Кого ще потребують в "Азов"
Нагадаємо, що "Азов" потребує інженерів із ремонту дронів. Фахівцям потрібно буде ремонтувати агродрони DJI, дрони DJI, Autel, FPV, а також деталі та комплектуючі до них.
Також ми писали, що азовці шукають автоелектриків. На роботі в полку майбутній фахівець буде проводити діагностику і виправлення несправностей в автомобільних системах, а також проводити ремонтні роботи технічних та електричних складових машин.
Читайте Новини.LIVE!