В "Азов" назвали цивільну професію, що має попит на війні

Бійці з полку "Азов". Фото: Сергій Ваганов / пресслужба "Азову"

Бригада спецпризначення "Азов" наголошує, що на передовій потрібні фахівці різних спеціальностей, зокрема цивільних. Тому полк шукає у свої батальйони та інші підрозділи парамедиків, до обов'язків яких входить чергування на точках евакуації та робота з пораненими бійцями.

Про це свідчить вакансія на сайті з пошуку роботи Work.ua, що з'явилася в четвер, 7 березня.

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Вакансія Парамедик в полку "Азов" на сайті Work.ua

Парамедик в полку "Азов"

Серед вимог до кандидата на посаду парамедика в полку "Азов" такі:

медична освіта;

досвід надання невідкладної допомоги;

бойовий досвід буде перевагою;

хороша фізична форма;

готовність працювати у зоні активних бойових дій.

Натомість бійці пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до закінчення воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

оплата праці від 25 до 125 тис. грн;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день;

профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.

Кого ще потребують в "Азов"

Нагадаємо, що "Азов" потребує інженерів із ремонту дронів. Фахівцям потрібно буде ремонтувати агродрони DJI, дрони DJI, Autel, FPV, а також деталі та комплектуючі до них.

Також ми писали, що азовці шукають автоелектриків. На роботі в полку майбутній фахівець буде проводити діагностику і виправлення несправностей в автомобільних системах, а також проводити ремонтні роботи технічних та електричних складових машин.