В "Азове" ответили, кто лучше всего подходит на должность военного психолога
Полк "Азов" продолжает повторять, что на войне не помешают специалисты разных направлений. В частности, речь идет о психологах, которые должны иметь соответствующее образование и опыт работы, уметь работать с военными. Преимуществом также станет офицерское воинское звание.
Об этом свидетельствует вакансия, появившаяся на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 7 марта.
Что нужно делать психологу в "Азове"
Среди обязанностей психологов в полку "Азов" бойцы отметили следующие:
- психодиагностика;
- психопрофилактическая работа;
- психологическая подготовка (обучение, психоэдукация, тренинги);
- проведение психологических консультаций и психокоррекционной работы с военнослужащими;
- кризисная психологическая помощь;
- работа с лицами, имеющими признаки боевых психических травм, ГСР, ПТСР;
- служебные командировки в зону боевых действий;
- ведение документации и отчетности.
Азовцы предлагают следующие условия работы:
- достойное ежемесячное материальное обеспечение — от 25 до 125 тыс. грн, и доплату за пребывание в зоне боевых действий 3 300 грн/день;
- безвозмездное обеспечение вещевым имуществом и питанием;
- военную службу по мобилизации или контракту (возраст до 27 лет, или по желанию) в рядах Нацгвардии Украины, что предусматривает готовность работать как на расстоянии (полигон, пункт постоянной дислокации части), так и в полевых условиях.
Напомним, что "Азов" ищет хирургов. Специалистам предлагают зарплату до 125 тыс. грн. Среди обязанностей — сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения.
Также мы писали, что бойцы нуждаются в парамедиках, в обязанности которых входит дежурство на точках эвакуации и работа с ранеными бойцами.
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