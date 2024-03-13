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В "Азове" ответили, кто лучше всего подходит на должность военного психолога

13 марта 2024 04:28
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В "Азове" ответили, кто лучше всего подходит на должность военного психолога
Бойцы из полка "Азов". Фото: hromadske.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Полк "Азов" продолжает повторять, что на войне не помешают специалисты разных направлений. В частности, речь идет о психологах, которые должны иметь соответствующее образование и опыт работы, уметь работать с военными. Преимуществом также станет офицерское воинское звание.

Об этом свидетельствует вакансия, появившаяся на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 7 марта.

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Среди обязанностей психологов в полку "Азов" бойцы отметили следующие:

  • психодиагностика;
  • психопрофилактическая работа;
  • психологическая подготовка (обучение, психоэдукация, тренинги);
  • проведение психологических консультаций и психокоррекционной работы с военнослужащими;
  • кризисная психологическая помощь;
  • работа с лицами, имеющими признаки боевых психических травм, ГСР, ПТСР;
  • служебные командировки в зону боевых действий;
  • ведение документации и отчетности.
Вакансия Психолог в полку "Азов" на сайте Work.ua
Вакансия Психолог в полку "Азов" на сайте Work.ua. Фото: скриншот

Азовцы предлагают следующие условия работы:

  • достойное ежемесячное материальное обеспечение — от 25 до 125 тыс. грн, и доплату за пребывание в зоне боевых действий 3 300 грн/день;
  • безвозмездное обеспечение вещевым имуществом и питанием;
  • военную службу по мобилизации или контракту (возраст до 27 лет, или по желанию) в рядах Нацгвардии Украины, что предусматривает готовность работать как на расстоянии (полигон, пункт постоянной дислокации части), так и в полевых условиях.

Напомним, что "Азов" ищет хирургов. Специалистам предлагают зарплату до 125 тыс. грн. Среди обязанностей — сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения.

Также мы писали, что бойцы нуждаются в парамедиках, в обязанности которых входит дежурство на точках эвакуации и работа с ранеными бойцами.

ВСУ
работа
психология
Украина
военные
полк "Азов"
мобилизация
зарплата
война в Украине
війна
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