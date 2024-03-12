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Бійці "Азову" потребують хірургів — що відомо

12 березня 2024 02:28
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Бійці Азову потребують хірургів — що відомо про роботу в АЗОВ
Боєць "Азову". Фото: Азов
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Легендарна 12-та бригада спеціального призначення "Азов" НГУ наразі потребує хірургів. Спеціалістам пропонують зарплату до 120 тис. грн. Серед обов'язків — супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів.

Про це йдеться в на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 12 березня.

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Робота в "Азов". Фото: скриншот

Обов‘язками абдомінального, торакального хірурга в "Азов" буде:

  • надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади
  • супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів
  • організація роботи "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту
  • періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів
  • періодичне чергування на реанімаційному транспорті медичної роти
  • збір та обробка санітарних даних.

Серед вимог:

  • вища медична освіта
  • досвід роботи за спеціальністю
  • досвід роботи з ургентними пацієнтами
  • вміння виконувати абдомінальні та торакальні операції в ургентному порядку
  • готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги
  • дотримування принципів доказової медицини
  • готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади ʼ
  • прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого
  • готовність брати участь в медичному плануванні
  • готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію

Щодо умов роботи, то це — офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом. Також є можливість переведення чинних військовослужбовців.

Заробітня плата від 25 000 до 120 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи.

Нагадаємо, що "Азов" шукає танкістів з досвідом керування гусеничною технікою (трактором, комбайном) та військової служби, а також готовністю до довгого перебування у закритому просторі.

Також ми писали, що полку потрібні начальники складу. Майбутній працівник повинен бути готовим проходити службу у зоні бойових дій, мати високий рівень володіння MS Word, Excel та досвід роботи начальником складу, що буде перевагою. 

військовий призов
Азовсталь
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лікарі

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