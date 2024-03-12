Бійці "Азову" потребують хірургів — що відомо
Легендарна 12-та бригада спеціального призначення "Азов" НГУ наразі потребує хірургів. Спеціалістам пропонують зарплату до 120 тис. грн. Серед обов'язків — супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів.
Про це йдеться в на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 12 березня.
Обов‘язками абдомінального, торакального хірурга в "Азов" буде:
- надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади
- супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів
- організація роботи "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту
- періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів
- періодичне чергування на реанімаційному транспорті медичної роти
- збір та обробка санітарних даних.
Серед вимог:
- вища медична освіта
- досвід роботи за спеціальністю
- досвід роботи з ургентними пацієнтами
- вміння виконувати абдомінальні та торакальні операції в ургентному порядку
- готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги
- дотримування принципів доказової медицини
- готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади ʼ
- прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого
- готовність брати участь в медичному плануванні
- готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію
Щодо умов роботи, то це — офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом. Також є можливість переведення чинних військовослужбовців.
Заробітня плата від 25 000 до 120 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи.
Нагадаємо, що "Азов" шукає танкістів з досвідом керування гусеничною технікою (трактором, комбайном) та військової служби, а також готовністю до довгого перебування у закритому просторі.
Також ми писали, що полку потрібні начальники складу. Майбутній працівник повинен бути готовим проходити службу у зоні бойових дій, мати високий рівень володіння MS Word, Excel та досвід роботи начальником складу, що буде перевагою.
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