Боєць "Азову". Фото: Азов

Легендарна 12-та бригада спеціального призначення "Азов" НГУ наразі потребує хірургів. Спеціалістам пропонують зарплату до 120 тис. грн. Серед обов'язків — супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів.

Про це йдеться в на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 12 березня.

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Обов‘язками абдомінального, торакального хірурга в "Азов" буде:

надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади

супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів

організація роботи "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту

періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів

періодичне чергування на реанімаційному транспорті медичної роти

збір та обробка санітарних даних.

Серед вимог:

вища медична освіта

досвід роботи за спеціальністю

досвід роботи з ургентними пацієнтами

вміння виконувати абдомінальні та торакальні операції в ургентному порядку

готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги

дотримування принципів доказової медицини

готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади ʼ

прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого

готовність брати участь в медичному плануванні

готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію

Щодо умов роботи, то це — офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом. Також є можливість переведення чинних військовослужбовців.

Заробітня плата від 25 000 до 120 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи.

Нагадаємо, що "Азов" шукає танкістів з досвідом керування гусеничною технікою (трактором, комбайном) та військової служби, а також готовністю до довгого перебування у закритому просторі.

Також ми писали, що полку потрібні начальники складу. Майбутній працівник повинен бути готовим проходити службу у зоні бойових дій, мати високий рівень володіння MS Word, Excel та досвід роботи начальником складу, що буде перевагою.