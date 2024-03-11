В "Азов" шукають нового спеціаліста — хто може отримати роботу
Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи бухгалтерів облікової групи. Заробітну плату пропонують у розмірі 26 тис. грн.
Про це свідчить вакансія на сайті з пошуку роботи Work.ua, що з'явилася в понеділок, 11 березня.
Серед обов’язків:
- робота з первинною документацією;
- складання меморіальних ордерів;
- участь у проведенні інвентаризації;
- складання актів звірок.
Вимоги до бухгалтера в "Азов":
- освіта вища (за фінансовим напрямком);
- бажано досвід роботи бухгалтером та знання бухгалтерських програм;
- впевнене користування ПК та оргтехнікою.
Умови:
- офіційне працевлаштування (повний соціальний пакет);
- грошове забезпечення військовослужбовців бухгалтерів 26 000 грн (офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом).
Кого ще потребують в "Азов"
Нагадаємо, що "Азов" потребує інженерів із ремонту дронів. Фахівцям потрібно буде ремонтувати агродрони DJI, дрони DJI, Autel, FPV, а також деталі та комплектуючі до них.
Також ми писали, що азовці шукають автоелектриків. На роботі в полку майбутній фахівець буде проводити діагностику і виправлення несправностей в автомобільних системах, а також проводити ремонтні роботи технічних та електричних складових машин.
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