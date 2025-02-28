Робота в Азов до 125 000 грн, там потрібні фахівці з технічним складом розуму

Боєць ЗСУ оснащує дрон боєприпасом. Ілюстративне фото: 3 ОШБр

У свої підрозділи "Азов" запрошує на роботу інженерів із ремонту дронів. Потрібні спеціалісти з технічним складом розуму та знаннями з ремонту різних дронів, а саме DJI, Autel, FPV. Зарплата становить 25 000-125 000 гривень.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Як влаштуватися на роботу в "Азов"

Азовці запрошують на роботу спеціаліста, який займатиметься ремонтом агродронів DJI, дронів DJI, Autel, FPV, а також деталей та комплектуючих до них.

Підходить кандидат на посаду, який має:

вміння користуватись вимірювальними приладами;

середню або вищу технічну освіту;

знання мікроелектроніки і схемотехніки;

вміння паяти DIP, BGA, SMD компоненти, а також під мікроскопом.

Крім того, перевагу матиме акуратний фахівець із технічним складом розуму, який має бажання до навчання і саморозвитку та досвід роботи на подібній посаді 1 рік. Також бажано вміння літати на мультикоптерах.

Натомість "Азов" пропонує такі умови роботи:

офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

оплату праці від 25 до 125 тисяч гривень;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Які ще фахівці потрібні "Азову"

Нагадаємо, що бригада запрошує на роботу інженерів технічної охорони. Обійняти цю посаду можуть люди з технічною освітою та досвідом роботи за фахом.

Також азовці потребують пожежника-водія. Підійде фахівець, який має досвід роботи у службах МНС та брав участь у ліквідації пожеж. Пропонують зарплату до 125 тисяч гривень залежно від дислокації та завдань.

Додамо, що "Азов" шукає кухаря з досвідом технології приготування страв, а також правил зберігання сирих продуктів і напівфабрикатів. Платити обіцяють до 125 000 гривень.