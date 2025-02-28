Робота в Азов до 125 000 грн, там потрібні фахівці з технічним складом розуму

В армію потрібні знавці дронів — кого бракує бійцям "Азову"
У свої підрозділи "Азов" запрошує на роботу інженерів із ремонту дронів. Потрібні спеціалісти з технічним складом розуму та знаннями з ремонту різних дронів, а саме DJI, Autel, FPV. Зарплата становить 25 000-125 000 гривень.
Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua.
Як влаштуватися на роботу в "Азов"
Азовці запрошують на роботу спеціаліста, який займатиметься ремонтом агродронів DJI, дронів DJI, Autel, FPV, а також деталей та комплектуючих до них.
Підходить кандидат на посаду, який має:
- вміння користуватись вимірювальними приладами;
- середню або вищу технічну освіту;
- знання мікроелектроніки і схемотехніки;
- вміння паяти DIP, BGA, SMD компоненти, а також під мікроскопом.
Крім того, перевагу матиме акуратний фахівець із технічним складом розуму, який має бажання до навчання і саморозвитку та досвід роботи на подібній посаді 1 рік. Також бажано вміння літати на мультикоптерах.
Натомість "Азов" пропонує такі умови роботи:
- офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом;
- можливість переведення чинних військовослужбовців;
- оплату праці від 25 до 125 тисяч гривень;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.
Які ще фахівці потрібні "Азову"
Нагадаємо, що бригада запрошує на роботу інженерів технічної охорони. Обійняти цю посаду можуть люди з технічною освітою та досвідом роботи за фахом.
Також азовці потребують пожежника-водія. Підійде фахівець, який має досвід роботи у службах МНС та брав участь у ліквідації пожеж. Пропонують зарплату до 125 тисяч гривень залежно від дислокації та завдань.
Додамо, що "Азов" шукає кухаря з досвідом технології приготування страв, а також правил зберігання сирих продуктів і напівфабрикатів. Платити обіцяють до 125 000 гривень.
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