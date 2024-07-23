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Для гарних кухарів є робота в "Азов" — гарантують гідну зарплату

23 липня 2024 03:23
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
В "Азов" запрошуються на роботу кухарі — є відповідна вакансія.
Кухарі в ЗСУ. Ілюстративне фото. Фото: Генштаб ЗСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Полк "Азов" шукає кухаря з досвідом роботи. У кандидата на посаду має бути профільна освіта і санітарна книжка. 

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у суботу, 20 липня.   

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Військовий кухар "Азову" повинен знати технології приготування страв, а також правила зберігання сирих продуктів і напівфабрикатів. 

Для гарних кухарів є робота в "Азов" — гарантують гідну зарплату - фото 1
Вакансія кухаря в батальйоні "Азов". Фото: Скриншот

Список обов'язків:

  • приготування страв та кулінарних виробів для військовослужбовців;
  • здійснення допоміжної роботи з виготовлення страв та кулінарних виробів;
  • проведення процесів первинної кулінарної обробки сировини;
  • порціонування (комплектування), роздача страв масового попиту для великої кількості особового складу;
  • дотримання стандартів приготування страв, правил гігієни та норм охорони праці.

Людині, яка успішно пройде відбір на посаду кухаря, пропонують офіційно мобілізуватись (до кінця воєнного стану) або ж укласти контракт. Розмір грошого забезпечення — від 25 тис. до 125 тис. грн/міс. За службу у зоні бойових дій передбачена доплата 3 300 грн/день. 

Нагадаємо, до лав "Азову" запрошують людей, які вміють ліквідувати займання. Пожежникам платитимуть до 125 тисяч гривень щомісяця.

Також на роботу запрошують саперів. На цю посаду можуть претендувати люди, що знають мінно-вибухову сферу й мають інженерно-технічну освіту. 

ЗСУ робота полк "Азов" вакансії зарплатня кухар

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