Работа в Азове до 125 000 грн, там нужны специалисты с техническим складом ума

Боец ВСУ оснащает дрон боеприпасом. Иллюстративное фото: 3 ОШБр

В свои подразделения "Азов" приглашает на работу инженеров по ремонту дронов. Нужны специалисты с техническим складом ума и знаниями по ремонту различных дронов, а именно DJI, Autel, FPV. Зарплата составляет 25 000-125 000 гривен.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua.

Читайте также:

Вакансия в "Азове". Фото: Скриншот

Как устроиться на работу в "Азов"

Азовцы приглашают на работу специалиста, который будет заниматься ремонтом агродронов DJI, дронов DJI, Autel, FPV, а также деталей и комплектующих к ним.

Подходит кандидат на должность, который имеет:

умение пользоваться измерительными приборами;

среднее или высшее техническое образование;

знание микроэлектроники и схемотехники;

умение паять DIP, BGA, SMD компоненты, а также под микроскопом.

Кроме того, предпочтение будет иметь аккуратный специалист с техническим складом ума, который имеет желание к обучению и саморазвитию и опыт работы на подобной должности 1 год. Также желательно умение летать на мультикоптерах.

Зато "Азов" предлагает следующие условия работы:

официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

оплату труда от 25 до 125 тысяч гривен;

возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Какие еще специалисты нужны "Азову"

Напомним, что бригада приглашает на работу инженеров технической охраны. Занять эту должность могут люди с техническим образованием и опытом работы по специальности.

Также азовцы нуждаются в пожарнике-водителе. Подойдет специалист, который имеет опыт работы в службах МЧС и участвовал в ликвидации пожаров. Предлагают зарплату до 125 тысяч гривен в зависимости от дислокации и задач.

Добавим, что "Азов" ищет повара с опытом технологии приготовления блюд, а также правил хранения сырых продуктов и полуфабрикатов. Платить обещают до 125 000 гривен.