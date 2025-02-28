Работа в Азове до 125 000 грн, там нужны специалисты с техническим складом ума

В армию нужны знатоки дронов — кого не хватает бойцам "Азова"
В свои подразделения "Азов" приглашает на работу инженеров по ремонту дронов. Нужны специалисты с техническим складом ума и знаниями по ремонту различных дронов, а именно DJI, Autel, FPV. Зарплата составляет 25 000-125 000 гривен.
Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua.
Как устроиться на работу в "Азов"
Азовцы приглашают на работу специалиста, который будет заниматься ремонтом агродронов DJI, дронов DJI, Autel, FPV, а также деталей и комплектующих к ним.
Подходит кандидат на должность, который имеет:
- умение пользоваться измерительными приборами;
- среднее или высшее техническое образование;
- знание микроэлектроники и схемотехники;
- умение паять DIP, BGA, SMD компоненты, а также под микроскопом.
Кроме того, предпочтение будет иметь аккуратный специалист с техническим складом ума, который имеет желание к обучению и саморазвитию и опыт работы на подобной должности 1 год. Также желательно умение летать на мультикоптерах.
Зато "Азов" предлагает следующие условия работы:
- официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- оплату труда от 25 до 125 тысяч гривен;
- возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.
Какие еще специалисты нужны "Азову"
Напомним, что бригада приглашает на работу инженеров технической охраны. Занять эту должность могут люди с техническим образованием и опытом работы по специальности.
Также азовцы нуждаются в пожарнике-водителе. Подойдет специалист, который имеет опыт работы в службах МЧС и участвовал в ликвидации пожаров. Предлагают зарплату до 125 тысяч гривен в зависимости от дислокации и задач.
Добавим, что "Азов" ищет повара с опытом технологии приготовления блюд, а также правил хранения сырых продуктов и полуфабрикатов. Платить обещают до 125 000 гривен.
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