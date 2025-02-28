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В армию нужны знатоки дронов — кого не хватает бойцам "Азова"

28 февраля 2025 03:26
Виктория Козырь - редактор
Работа в Азове до 125 000 грн, там нужны специалисты с техническим складом ума
Боец ВСУ оснащает дрон боеприпасом. Иллюстративное фото: 3 ОШБр
Виктория Козырь - редактор

В свои подразделения "Азов" приглашает на работу инженеров по ремонту дронов. Нужны специалисты с техническим складом ума и знаниями по ремонту различных дронов, а именно DJI, Autel, FPV. Зарплата составляет 25 000-125 000 гривен.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua.

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Вакансия в "Азове". Фото: Скриншот

Как устроиться на работу в "Азов"

Азовцы приглашают на работу специалиста, который будет заниматься ремонтом агродронов DJI, дронов DJI, Autel, FPV, а также деталей и комплектующих к ним.

Подходит кандидат на должность, который имеет:

  • умение пользоваться измерительными приборами;
  • среднее или высшее техническое образование;
  • знание микроэлектроники и схемотехники;
  • умение паять DIP, BGA, SMD компоненты, а также под микроскопом.

Кроме того, предпочтение будет иметь аккуратный специалист с техническим складом ума, который имеет желание к обучению и саморазвитию и опыт работы на подобной должности 1 год. Также желательно умение летать на мультикоптерах.

Зато "Азов" предлагает следующие условия работы:

  • официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • оплату труда от 25 до 125 тысяч гривен;
  • возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Какие еще специалисты нужны "Азову"

Напомним, что бригада приглашает на работу инженеров технической охраны. Занять эту должность могут люди с техническим образованием и опытом работы по специальности.

Также азовцы нуждаются в пожарнике-водителе. Подойдет специалист, который имеет опыт работы в службах МЧС и участвовал в ликвидации пожаров. Предлагают зарплату до 125 тысяч гривен в зависимости от дислокации и задач.

Добавим, что "Азов" ищет повара с опытом технологии приготовления блюд, а также правил хранения сырых продуктов и полуфабрикатов. Платить обещают до 125 000 гривен.

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