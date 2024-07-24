Пожежники-водії можуть влаштуватись в полк "Азов" і заробити до 125 тис. грн

Одеський пожежник. Ілюстративне зображення. Фото: ДСНС України

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на службу пожежника-водія, військовослужбовця. Фахівцю пропонують зарплату від 25 до 125 тисяч гривень залежно від дислокації та завдань.

Така вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у середу, 24 липня.

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Оголошення про вакансію в "Азов"

Такий фахівець має відповідати не тільки за експлуатацію, але й обслуговування пожежного автомобіля. Пожежник-водій мусить підтримувати протипожежний стан на території своєї відповідальності, допомагати ліквідувати пожежі та долучатись до ліквідації інших надзвичайних ситуацій.

Також претендент на посаду має вміти впевнено керувати пожежним автомобілем за різних умов і за будь-якої погоди, дотримуючись ПДД та довозити особовий склад до місця виклику.

Які вимоги до кандидата на посаду

На посаду пожежника-водія може претендувати громадянин України, що має досвід роботи у службах МНС та брала участь у ліквідації пожеж. Така людина має бути готовою працювати в зоні бойових дій. Звичайно, кандидат повинен бути фізично та психологічно здоровим і не мати непогашеної судимості.

Яку оплату пропонують

В "Азові" кандидату обіцяють офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. У разі потреби є можливість переведення чинних військовослужбовців. Грошове забезпечення від 25 до 125 тисяч залежно від поставленого завдання та регіону роботи (за перебування в зоні бойових дій обіцяють щоденну доплату — 3 300 гривень).

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, бригаді спецпризначення "Азов" потрібен начальник служби закупівель. На посаду запрошують претендентів із вищою юридичною або економічною освітою й досвідом роботи у проведенні закупівель через систему Prozorro. Щомісячна зарплата становитиме до 125 тисяч гривень.

Також "Азов" шукає у свої лави оператора радіоелектронної боротьби. Такі фахівці мають виявляти та ідентифікувати електронні сигнали та здійснювати технічне обслуговування РЕБ.