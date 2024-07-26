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В армії потрібі знавці техзасобів охорони — кого запрошують до лав "Азову"

26 липня 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує інженерам технічних засобів охорони
Військовослужбовці полку "Азов". Фото: molbuk.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецпризначення "Азов" формує радіотехнічний підрозділ. Військові запрошують до своїх лав інженерів технічної охорони. Обійняти цю посаду можуть люди з технічною освітою та досвідом роботи за фахом.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в середу, 17 липня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки інженера технічної охорони в полку "Азов"

Інженер технічної охорони має забезпечувати підрозділ технічними засобами посилення охорони, вдосконалювати та знаходити нестандартні рішення в питаннях технічної охорони, супроводжувати технічне забезпечення та ремонт засобів технічної охорони підрозділу.

Вимоги до кандидатів на посаду

Щоб обійняти посаду інженера технічної охорони в полку "Азов", потрібно мати технічно освіту (бажано вищу) та досвід роботи з монтажем, наладкою, проєктуванням сучасних систем: сигналізації, відеоспостереження, контролю доступом.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам службу за мобілізацією або за контрактом у лавах Нацгвардії України. У разі виконання завдань у зоні бойових дій за кожен день нараховуватимуть доплату — 3 300 гривень. Військові в лавах "Азову" мають право на безкоштовне забезпечення харчуванням і речовим майном, а також відпустку (30+10 днів) із дозволом на виїзд за кордон.

Які працівники потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, до лав "Азову" запрошують людей,  які вміють ремонтувати електрообладнання. За місяць роботи на посаді електромонтера можна отримати до 125 тисяч гривень.

Також у полку є вакансія зварювальника. Основним обов'язком такого фахівця є зварюванння металевих конструкцій. Щомісячна зарплата становитиме до 125 тисяч гривень.

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