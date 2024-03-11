Правительство хочет привязать бронирование от мобилизации к зарплате — детали
В Украине активно продолжается обсуждение и рассмотрение поправок к новому законопроекту о мобилизации. Так, Кабинет Министров планирует привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы военнообязанных.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram в понедельник, 11 марта.
Бронирование от мобилизации
Согласно предложению Правительства, забронируют:
- чиновников категории А;
- рабочих предприятий, учреждений и организаций оборонно-промышленного комплекса, поставщиков для ВСУ;
- рабочих полиции;
- работников топливно-энергетического комплекса;
- операторов связи;
Также бронировать предлагают тех лиц, которые:
- получают зарплату от 35 тысяч гривен;
- уплачивают НДФЛ от 6,3 тыс. гривен и ЕСВ от 7,7 тыс. гривен;
- айтишников, а именно резидентов "Дія Сіті" при уплате НДФЛ от 6,3 тыс. гривен.
Гончаренко отметил, что схожее по содержанию решение уже выносилось на обсуждение с Офисом Президента месяц назад.
"Но тогда его завернули именно из-за критики нормы о зарплате от 35 тыс. гривен. В таком виде подход можно назвать социальным дарвинизмом", — написал он.
Ранее в материале Новини.LIVE мы рассказали, какие две категории граждан не подлежат бронированию от мобилизации.
Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что у предприятий, работающих "по-белому", будет больше возможностей для бронирования своих работников от мобилизации.
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