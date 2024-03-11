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Правительство хочет привязать бронирование от мобилизации к зарплате — детали

11 марта 2024 14:23
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Правительство хочет привязать бронирование от мобилизации к зарплате — детали
Сотрудники ТЦК и СП. Иллюстративное фото: УНИАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине активно продолжается обсуждение и рассмотрение поправок к новому законопроекту о мобилизации. Так, Кабинет Министров планирует привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы военнообязанных.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram в понедельник, 11 марта.

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Согласно предложению Правительства, забронируют:

  • чиновников категории А;
  • рабочих предприятий, учреждений и организаций оборонно-промышленного комплекса, поставщиков для ВСУ;
  • рабочих полиции;
  • работников топливно-энергетического комплекса;
  • операторов связи;

Также бронировать предлагают тех лиц, которые:

  • получают зарплату от 35 тысяч гривен;
  • уплачивают НДФЛ от 6,3 тыс. гривен и ЕСВ от 7,7 тыс. гривен;
  • айтишников, а именно резидентов "Дія Сіті" при уплате НДФЛ от 6,3 тыс. гривен.

Гончаренко отметил, что схожее по содержанию решение уже выносилось на обсуждение с Офисом Президента месяц назад.

"Но тогда его завернули именно из-за критики нормы о зарплате от 35 тыс. гривен. В таком виде подход можно назвать социальным дарвинизмом", — написал он.

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Скриншот поста Гончаренко

Ранее в материале Новини.LIVE мы рассказали, какие две категории граждан не подлежат бронированию от мобилизации.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что у предприятий, работающих "по-белому", будет больше возможностей для бронирования своих работников от мобилизации.

   

военный призыв
мобилизация
повестки
бронирование
война в Украине
военнообязанные

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