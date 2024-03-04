Шмигаль назвав умови для бронювання працівників підприємств від мобілізації

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: скриншот з відео пресконференції

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що підприємства, які працюють "по-білому", матимуть більше можливостей для бронювання своїх працівників від мобілізації. Враховуватиметься середня зарплата, рівень сплати податків бізнесом та працівником та вплив компанії на економіку України.

Про це прем'єр-міністр заявив на пресконференції у понеділок, 4 березня.

Читайте також:

Головні критерії для бронювання працівників бізнесу від мобілізації

За словами Шмигаля, зараз Кабінет Міністрів працює над зміною бронювання співробітників бізнесу. Переваги матимуть підприємства, які працюють легально та сплачують всі податки.

"Середня зарплата, рівень сплати податків як людиною, так і компанією, вплив підприємства чи галузі на економіку — це рамка майбутньої системи бронювання, над якою ми працюємо", — вказав прем'єр.

Посадовець розповів, що станом на березень 2024 року в Україні бронь від призову вже отримали близько 700 тисяч осіб.

"Ми хочемо зробити цей підхід більш справедливим", — підкреслив Шмигаль.

Міністр додав, що критичні підприємства і надалі матимуть право на бронювання працівників, однак щодо інших бізнесів, то вони матимуть таку можливість за умови наповнення державного бюджету.

"Наприклад, податкове навантаження вище середнього по галузі. Такого офіційного показника немає, але Податкова його надає", — зауважив прем'єр.

За його словами, наразі потрібні зміни у підході до бронювання, оскільки країна використовує лише власний бюджет для забезпечення армії.

"Восьмеро працюючих людей мають забезпечувати одну людину, яка захищає, ризикує своїм життям на фронті. Якщо співвідношення менше, тоді ефективність втрачається. Це значить, що ми не будемо мати спроможності забезпечити наші сили безпеки й оборони", — підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, нардеп Федір розповів про деталі бронювання від мобілізації. Депутат вказав, що відстрочка поширюватиметься не лише на державних службовців, співробітників правоохоронних органів та працівників оборонно-промислового комплексу, а й на інші категорії громадян.

Додамо, в Україні оновили правила щодо бронювання працівників критично важливих підприємств. За новими правилами, компанії можуть бронювати від 50% або до 50% чоловіків призовного віку.