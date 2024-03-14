Військовий вишкіл в Україні — де пройти безкоштовно та без мобілізації

Українцям пропонують військовий вишкіл без мобілізації і витрат — як долучитися
В українців, як у чоловіків, так і у жінок є можливість спробувати власні сили у військовій справі, а також отримати знання з військової медицини, тактики тощо, пройшовши безкоштовний короткий військовий вишкіл.
Так, 7-денний вишкіл для тих, хто хоче дізнатися про свої сильні та слабкі сторони або ж визначитися із військовою сферою, було створено на базі 3-ї окремої штурмової бригади. Деталі українцям повідомили на офіційному сайті 3 ОШБр.
Зазначається, що взяти участь у тестовому тижні можуть громадяни віком від 18 до 58 років.
Програма тижневого курсу включає:
- теорію і практику з тактики;
- теорію і практику з медицини;
- заняття на військових симуляторах;
- основи радіозв'язку;
- фізичну підготовку;
- морально-психологічну підготовку.
Заняття проводять інструктори, які мають за плечима великий бойовий досвід. Вони не тільки ознайомлять з азами військової справи, а й можуть сформувати індивідуальний профайл із характеристикою та індивідуальними рекомендаціями щодо напрямку служби.
Рекруту доведеться випробувати на собі всі тягарі під час тренінгу та визначитися:
- чи готовий він стати до лав Сил оборони України;
- на якій посаді та за якою спеціальністю він хоче служити.
Подати заявку на курс дуже легко. Для цього необхідно перейти на офіційну сторінку 3 ОШБр у розділ "Тестовий тиждень". Ознайомившись з інформацією можна натиснути на кнопку "Подати заявку".
Далі необхідно заповнити просту форму, вказавши ім'я, номер телефону та нік в Telegram і чекати на зворотний зв'язок.
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