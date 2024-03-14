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Українцям пропонують військовий вишкіл без мобілізації і витрат — як долучитися

14 березня 2024 18:34
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Військовий вишкіл в Україні — де пройти безкоштовно та без мобілізації
Військовий вишкіл в Україні. Фото: ab3.army
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В українців, як у чоловіків, так і у жінок є можливість спробувати власні сили у військовій справі, а також отримати знання з військової медицини, тактики тощо, пройшовши безкоштовний короткий військовий вишкіл

Так, 7-денний вишкіл для тих, хто хоче дізнатися про свої сильні та слабкі сторони або ж визначитися із військовою сферою, було створено на базі 3-ї окремої штурмової бригади. Деталі українцям повідомили на офіційному сайті 3 ОШБр.

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Зазначається, що взяти участь у тестовому тижні можуть громадяни віком від 18 до 58 років

Програма тижневого курсу включає:

  • теорію і практику з тактики;
  • теорію і практику з медицини;
  • заняття на військових симуляторах;
  • основи радіозв'язку;
  • фізичну підготовку;
  • морально-психологічну підготовку. 

Заняття проводять інструктори, які мають за плечима великий бойовий досвід. Вони не тільки ознайомлять з азами військової справи, а й можуть сформувати індивідуальний профайл із характеристикою та індивідуальними рекомендаціями щодо напрямку служби.

Рекруту доведеться випробувати на собі всі тягарі під час тренінгу та визначитися: 

  • чи готовий він стати до лав Сил оборони України;
  • на якій посаді та за якою спеціальністю він хоче служити.

Подати заявку на курс дуже легко. Для цього необхідно перейти на офіційну сторінку 3 ОШБр у розділ "Тестовий тиждень". Ознайомившись з інформацією можна натиснути на кнопку "Подати заявку". 

Далі необхідно заповнити просту форму, вказавши ім'я, номер телефону та нік в Telegram і чекати на зворотний зв'язок. 

 

Українцям пропонують військовий вишкіл без мобілізації і витрат — як долучитися
Заявка на тестовий тиждень. Скриншот з сайту 3 ОШБр

Раніше ми писали, скільки мобілізують військовозобов'язаних, щоб замінити виснажених бійців.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Міноборони презентувало нові правила рекрутингу до ЗСУ

Також ми інформували, скільки насправді Україні коштує мобілізація.

війна
армія
мобілізація
навчання
військова підготовка

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