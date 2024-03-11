Війна в Україні — економіст розповів, скільки коштів йде на мобілізованих

128-ма гірсько-штурмова бригада, 2021 рік. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua

В Україні продовжуються воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабну війну, яку розпочала Росія. Наразі мобілізовано 1,1 мільйона осіб, а загальний обсяг дохідної частини бюджету, яку можна витратити на війну, — 1,7 трильйона гривень.

Про це розповів економіст Олег Пендзин в етері Апостроф TV. Він пояснив, скільки Україні дійсно коштує підтримка та озброєння мобілізованих.

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Так, за словами фахівця, лише на рік один мобілізований обходиться державі у 1,3 млн грн. При цьому Пендзин підкреслив, що до цієї суми входить не тільки мінімальний обсяг озброєння, а й утримання, годування та одяг.

Щодо можливості додаткової мобілізації 450-500 тисяч чоловіків, то свого часу Президент України Володимир зеленський озвучував суму у пів трильйона гривень.

"Але в жодному разі це не ті 44 мільярди, про які заявив Кабмін, а абсолютно інакший рівень грошей. Пані Підласа після обговорення цього питання в комітеті назвала цифру близько 700 мільярдів, з яких 350 — це суто на мобілізацію (годування, одяг) 450 тисяч чоловіків, а ще близько 350-400 мільярдів — на озброєння і переозброєння мобілізованих", — заявив Пендзин.

Економіст додав, яка б сума не була озвучена, це немає жодного значення, адже в України фізично немає цих грошей.

"Цих грошей немає в природі. Немає ні джерел надходження, ні розумінь, звідки їх взяти", — стверджує експерт.

Він пояснив, що в країні близько 40% економіки перебуває в тіні. Тобто такі підприємства взагалі не виплачують податки.

"І вони є надзвичайно потужним джерелом для збільшення доходів держбюджету. Тобто, з одного боку, виникло питання профінансувати мобілізацію, а з другого — зменшити загальний обсяг тіньового сектору економіки", — сказав Олег Пендзин.

Раніше ми повідомляли, що аналітики підрахували, скільки чоловіків можна призвати до ВСУ 2024 року.

Нагадаємо, ми писали, Президент України Володимир Зеленський запропонував підвищити військовим зарплату до 200 тисяч гривень.

Також ми інформували, скільки чоловіків в Україні отримало вирок за ухилення від військової служби.