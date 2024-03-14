Міноборони презентувало нові правила рекрутингу до ЗСУ

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Міністерство оборони України презентувало новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних сил. Він покликаний замінити застарілі підходи.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у четвер, 14 березня.

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Міноборони хоче змінити підходи на зрозумілий механізм добровільного долучення до військової служби через центри рекрутингу та онлайн.

Оновлений алгоритм:

Вибір посади та військової частини: кандидат може обрати вакантну посаду та відповідну військову частину у центрах рекрутингу на базі ЦНАПів, на онлайн платформах, сайтах військових частин, рекрутингових центрах окремих в/ч або ТЦК і СП; Співбесіда та комунікація з військовою частиною: після обрання посади відбувається комунікація (самостійно або з допомогою рекрутера) з відповідною в/ч, у результаті якої формується рекомендаційний лист; Оформлення у ТЦК і СП: кандидат (як по мобілізації, так і на контракт) з рекомендаційним листом відвідує ТЦК і СП для уточнення облікових даних, проходження ВЛК, проходження професійного відбору та формування особової справи; Направлення для проходження військової служби.

Нові правила рекрутингу до лав ЗСУ. Фото: Міноборони

Нові правила рекрутингу до лав ЗСУ. Фото: Міноборони

Нагадаємо, з 11 березня у Вінниці запрацювали муніципальні рекрутингові центри для добровольців. Громадяни зможуть отримати консультації у центрах щодо початку своєї військової служби. При цьому представники територіальних центрів комплектування не будуть присутніми у центрах рекрутингу.

Також протягом проєкту з набору кадрів до Сил оборони України кількість вакансій постійно збільшується. Це свідчить про великий інтерес українців до вступу до армії. Крім того, надходить багато відгуків на цю ініціативу, що підтверджує важливість та актуальність проєкту.