Военная подготовка в Украине — где пройти бесплатно и без мобилизации

Военная обучение в Украине. Фото: ab3.army

У украинцев, как у мужчин, так и у женщин, есть возможность попробовать собственные силы в военном деле, а также получить знания по военной медицине, тактике и не только, пройдя бесплатную короткую военную подготовку.

Так, 7-дневная подготовка для тех, кто хочет узнать свои сильные и слабые стороны или определиться с военной сферой, была создана на базе 3-й отдельной штурмовой бригады. Детали украинцам сообщили на официальном сайте 3-й ОШБр.

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Отмечается, что принять участие в тестовой неделе могут граждане от 18 до 58 лет.

Программа недельного курса включает в себя:

теорию и практику по тактике;

теорию и практику по медицине;

занятия на военных симуляторах;

основы радиосвязи;

физическую подготовку;

морально-психологическую подготовку.

Занятия проводят инструкторы, имеющие за плечами большой боевой опыт. Они не только ознакомят с азами военного дела, но и могут сформировать индивидуальный профайл с характеристикой и индивидуальными рекомендациями по направлению службы.

Рекруту придется испытать на себе все тяготы во время тренинга и определиться:

готов ли он вступить в ряды Сил обороны Украины;

на какой должности и по какой специальности он желает служить.

Подать заявку на курс очень легко. Для этого необходимо перейти на официальную страницу 3-й ОШБр в разделе "Тестовая неделя". Ознакомившись с информацией, можно нажать на кнопку "Подать заявку".

Далее необходимо заполнить простую форму, указав имя, номер телефона и ник в Telegram, и ждать обратной связи.

Заявка на тестовую неделю. Скриншот с сайта 3-й ОШБр

Раньше мы писали, сколько мобилизуют военнообязанных, чтобы заменить истощенных бойцов.

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Также мы информировали, сколько на самом деле Украине стоит мобилизация.