Які поліція має права на ухилянтів, які потрапили в базу "Армор" — юрист

Поліція не може затримати ухилянта. Фото: apostrophe.ua

Раніше до інформаційно-пошукової системи "Армор" МВС вносили всіх на підставі звернення начальника ТЦК. Чи є присутність у базі ухилянтів підставою для затримання військовозобов'язаного?

Про це адвокат Роман Сімутін розповів на своєму каналі в Telegram.

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"Дійшло до того, — зазначив адвокат, — що кількість скарг зросла до таких критичних меж, що поліція виставила вимогу: або надавайте підтвердження вручення повістки, корінець про вручення, або нічого не буде. А всім, хто дізнався про своє попадання до бази "Армор" як ухилянт і звертався до поліції з вимогою вилучити дані, почали відповідати, що інформація відсутня. Тобто вони просто видалили дані, й усе".

Хто має вносити дані про громадян в "Армор"

Відповідно до ст. 26 закону "Про Національну поліцію" поліція має право вносити інформацію про осіб, які вчинили правопорушення, провадження у справах яких здійснюється поліцією. А провадження у справах за статтями 210 та 210-1 КУпАП здійснюється виключно начальником ТЦК.

Яка зміна планується

До закону "Про Національну поліцію" планують внести невеличку зміну та розширити пункт 8 ст. 26, який звучатиме так: "осіб, які скоїли адміністративні правопорушення, провадження у справах за якими здійснюється поліцією або територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки".

Що означатиме ця зміна

"Це не буде працювати, адже для затримання та доставки до ТЦК потрібні докази вчинення правопорушення. А інформація в планшеті про ухилянта, що підтверджується судовою практикою, не є доказом, тому затримання буде неправомірним", — підсумував Сімутін.

Раніше ми писали, хто має право відмовитися від повістки. Також адвокат пояснив, чи можна відмовитися від повістки після закінчення терміну бронювання.