Повістку засунули у двері — юрист пояснив якою буде відповідальність за неявку

Повістку мають вручати особисто. Фото: te.20minut.ua

Часто повістку не вручають під розпис особисто військовозобов'язаному, а залишають її у поштовій скриньці або під дверима. Які можуть бути наслідку, якщо людина не з'явиться за цим документом в ТЦК та СП.

Про це на своєму каналі в Telegram розповів адвокат Олександр Потєшін.

"Наслідків у вигляді штрафу за такою повісткою точно не буде. Це пов'язано з тим, що повістка не була вручена згідно з вимогами законодавства — особисто під підпис військовозобов'язаному. Але на практиці ТЦК за подібними випадками може подати заяву в поліцію на включення особи на розшук до бази "Армор". Майте на увазі цю особливість перетинаючи блокпости або зустрічаючись з поліцією", — зазначив адвокат

Що таке база "Армор"

Інформаційно-пошукова система МВС за декількома критеріями. Дані бази дозволяють дізнатися багато фактів про особу, яку перевіряють — від реєстрації транспортних засобів до всіх незаконних дій громадянина за кілька десятиліть.

Як це працює на практиці

ТЦК заповнює спеціальний бланк та направляє його до поліції для внесення особи в базу (розшук ухилянтів).

Особу вносять до системи "Армор".

Під час перевірки документів патрульний вносить дані особи, яка у розшуку, до програми в планшеті, після чого червоним висвічується відповідне повідомлення.

Поліція має викликати представників ТЦК та СП, які вже й будуть займатися таким військовозобов'язаним.

Раніше ми писали, хто має право відмовитися від повістки. Також адвокат пояснив, чи можна відмовитися від повістки після закінчення терміну бронювання.