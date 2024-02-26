Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Якою буде відповідальність за неявку по повістці, яку поклали під двері — юрист arrow

Якою буде відповідальність за неявку по повістці, яку поклали під двері — юрист

26 лютого 2024 20:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Повістку засунули у двері — юрист пояснив якою буде відповідальність за неявку
Повістку мають вручати особисто. Фото: te.20minut.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Часто повістку не вручають під розпис особисто військовозобов'язаному, а залишають її у поштовій скриньці або під дверима. Які можуть бути наслідку, якщо людина не з'явиться за цим документом в ТЦК та СП.

Про це на своєму каналі в Telegram розповів адвокат Олександр Потєшін.

"Наслідків у вигляді штрафу за такою повісткою точно не буде. Це пов'язано з тим, що повістка не була вручена згідно з вимогами законодавства — особисто під підпис військовозобов'язаному. Але на практиці ТЦК за подібними випадками може подати заяву в поліцію на включення особи на розшук до бази "Армор". Майте на увазі цю особливість перетинаючи блокпости або зустрічаючись з поліцією", — зазначив адвокат

Що таке база "Армор"

Інформаційно-пошукова система МВС за декількома критеріями. Дані бази дозволяють дізнатися багато фактів про особу, яку перевіряють — від реєстрації транспортних засобів до всіх незаконних дій громадянина за кілька десятиліть.

Як це працює на практиці

  • ТЦК заповнює спеціальний бланк та направляє його до поліції для внесення особи в базу (розшук ухилянтів).
  • Особу вносять до системи "Армор".
  • Під час перевірки документів патрульний вносить дані особи, яка у розшуку, до програми в планшеті, після чого червоним висвічується відповідне повідомлення.
  • Поліція має викликати представників ТЦК та СП, які вже й будуть займатися таким військовозобов'язаним.

Раніше ми писали, хто має право відмовитися від повістки. Також адвокат пояснив, чи можна відмовитися від повістки після закінчення терміну бронювання.

мобілізація
повістки
війна в Україні
військовозобов'язані
ухилянти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

12 лютого 2024
Новина з відео

21:56Росіяни використали ракету "Циркон" під час останньої атаки на Київ — що про неї відомо

Актуальне по темі