Письма от ТЦК с пометкой "Внимание розыск" начали присылать украинцам — что это значит

"Письмо счастья" от ТЦК в дверях. Фото: tsn.ua

Украинцы начали находить в дверях квартир или в почтовых ящиках письма с пометкой "Внимание, розыск" от руководителя ТЦК начальнику местной полиции. Как это письмо касается человека, которому его направили, и что оно означает.

Об этом адвокат Роман Симутин рассказал на своем канале в Telegram.

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"Безразлично, что бумажка не имеет никаких исходных данных и адресована начальнику полиции. Люди этого не замечают, ведь первой видит фразу красным цветом: "Внимание, розыск". Мозг просто прекращает критически мыслить, поднимается давление, появляется тяжелое дыхание, безумное сердцебиение и тому подобное", — отметил адвокат.

По мнению юриста, рассылка подобных писем со стороны ТЦК не что иное, как уловки. Он уверен, что большинство вообще не обратили бы на послание внимания, будь штамп не красного, а черного цвета.

"Если вы или ваша родня нашли подобную бумажку, это означает только одну — вас внесли в базу "Оберіг" как лицо, нарушающее законодательство о мобилизации. И с большой вероятностью полиция также внесла вас в информационно-поисковую базу "Армор". Получали ли вы повестку, или нет — без разницы, вы "в розыске", — подытожил Роман Симутин.

Ранее адвокат объяснил, как вносят и изымают информацию об уклонистах в базе "Армор". Также Минобороны сообщило, что реестр военнообязанных "Оберіг" подключили к двум крупнейшим базам данных.