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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про мобілізацію ув'язнених — деталі

13 березня 2024 21:20
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про мобілізацію ув'язнених — деталі
Засідання Верховної Ради. Фото: УНІАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 11079, згідно з яким пропонують мобілізувати українських ув'язнених. Проте сам текст законопроєкту відсутній.

Про це йдеться на офіційному сайті парламенту.

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про мобілізацію ув'язнених — деталі
Джерело: оф.сайт Верховної Ради

При цьому в законопроєкті пропонується внести зміни до законодавства, дозволивши засудженим отримати УДЗ за умов, якщо вони укладуть контракт зі Збройними силами України.

Мобілізація засуджених в Україні — що відомо

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Денис Малюська заявив, що категорію засуджених корупціонерів цілком спокійно можна відправити на фронт. 

Водночас адвокат та волонтер Сергій Костира заявив, що таке нововведення може піти не на користь державі, а навпаки зіграти з українським суспільством злий жарт. 

А за словами майора НГУ Петра Кузика, мобілізація корупціонерів — дуже погана ідея, оскільки людину, яка обкрадала армію, на фронті просто застрелять.

Верховна Рада
ЗСУ
Україна
ув'язнені
мобілізація

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