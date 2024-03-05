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Майор Нацгвардії пояснив, чому корупціонерів не можна відправляти на фронт

5 березня 2024 12:43
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Майор Нацгвардії пояснив, чому корупціонерів не можна відправляти на фронт
Майор Нацгвардії Петро Кузик. Фото: скриншот з відео
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні ходять чутки про мобілізацію засуджених корупціонерів. Майор Нацгвардії Петро Кузик заявив, що це погана ідея, адже людину, яка обкрадала армію, на фронті просто застрелять.

Про це він сказав в ефірі каналу "Київ24"

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Кузик різко відреагував на пропозицію мобілізувати корупціонерів. За його словами, таку людину на фронті просто застрелять, адже на війні життя воїнів залежить від забезпечення. 

"Якщо є недостача в озброєнні, в системах захисту, того, що потребує боєць, якщо хтось його вкрав, це він (корупціонер. — Ред.), не більше, не менше — з десяток, сотню, залежно від масштабів корупції, прирік на смерть", — сказав майор.

Нагадаємо, член Комітету ВР з питань національної безпеки та оборони Юрій Здебський заявив, що наразі депутати розглядають можливість мобілізації частини ув'язнених і людей із судимістю.

Водночас член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський сказав, що піти на фронт отримають можливість засуджені українці, які не перебувають у місцях позбавлення волі. 

Також ми інформували, за якої умови в Україні призиватимуть ґвалтівників та вбивць. 

корупція
мобілізація
війна в Україні
засуджені
фронт

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