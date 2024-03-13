В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о мобилизации заключенных — детали
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11079, согласно которому, предлагают мобилизовать украинских заключенных. Однако сам текст законопроекта отсутствует.
Об этом говорится на официальном сайте парламента.
Нардепы планируют мобилизовать заключенных
При этом в законопроекте предлагается внести изменения в законодательство, позволив осужденным получить УДО при условии, если они заключат контракт с Вооруженными силами Украины.
Мобилизация осужденных в Украине — что известно
Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что категорию осужденных коррупционеров вполне спокойно можно отправить на фронт.
В то же время адвокат и волонтер Сергей Костыра заявил, что такое нововведение может пойти не на пользу государству, а наоборот сыграть с украинским обществом злую шутку.
А по словам майора НГУ Петра Кузыка, мобилизация коррупционеров — очень плохая идея, поскольку человека, который обворовывал армию, на фронте просто застрелят.
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