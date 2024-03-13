В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о мобилизации заключенных — детали

Заседание Верховной Рады. Фото: УНИАН

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11079, согласно которому, предлагают мобилизовать украинских заключенных. Однако сам текст законопроекта отсутствует.

Об этом говорится на официальном сайте парламента.

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Источник: оф.сайт Верховной Рады

При этом в законопроекте предлагается внести изменения в законодательство, позволив осужденным получить УДО при условии, если они заключат контракт с Вооруженными силами Украины.

Мобилизация осужденных в Украине — что известно

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что категорию осужденных коррупционеров вполне спокойно можно отправить на фронт.

В то же время адвокат и волонтер Сергей Костыра заявил, что такое нововведение может пойти не на пользу государству, а наоборот сыграть с украинским обществом злую шутку.

А по словам майора НГУ Петра Кузыка, мобилизация коррупционеров — очень плохая идея, поскольку человека, который обворовывал армию, на фронте просто застрелят.